La era como campeón indiscutido de los supermedianos llegó a su fin para Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) tras la derrota ante Terence Crawford (42-0-0, 31 KO). En el Allegiant Stadium de Las Vegas, el tapatío de 35 años perdió por decisión unánime ante el púgil estadounidense de 37, quien entró a la historia al consagrarse como monarca absoluta en tres categoría distintas (superligero, welter y supermediano).

Una de las particularidades de esta pelea tuvo que ver con el hecho de que fue la primera del crédito de Guadalajara que careció de transmisión por televisión abierta para México. Por el contrario, el combate se pudo ver únicamente a través de Netflix, que tras el éxito de audiencia que obtuvo con Jake Paul vs. Mike Tyson en noviembre pasado volvió a apostar por el boxeo en la denominada “pelea del año”.

Al parecer, la plataforma de streaming habría gozado de resultados más que auspiciosos en lo que a espectadores se refiere. Al menos, así se puede inferir tras las declaraciones de Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien estuvo ligado a la pelea ya que la misma formó parte de la Riyadh Season.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, transmitida por Netflix, habría sido la más vista en la historia del boxeo. (Getty Images)

“Netflix informará el lunes que esta es oficialmente la pelea más vista en la historia del boxeo profesional”, aseguró el funcionario saudí, quien firmó a Canelo Álvarez por cuatro peleas en su cartelera.

Cabe destacar que, hasta el momento, según las cifras oficiales el enfrentamiento más visto en la historia del boxeo fue el de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en 2015, que tuvo una audiencia de 4,6 millones de espectadores a través del pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés).

El otro récord que estableció la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La importancia de la pelea que este sábado protagonizaron Canelo Álvarez y Terence Crawford fue tal que no solo habría establecido un nuevo récord en cuanto a espectadores a distancia, sino que también se consolidó como el evento que reunió a la mayor cantidad de público en un estadio cerrado de Estados Unidos. En total fueron 70,482 personas las que asistieron al Allegiant Stadium de Las Vegas para ser testigos de una de las mejores contiendas de los últimos años.