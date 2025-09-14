Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

¿Canelo Álvarez buscó hacer trampa? El polémico momento de su pelea ante Terence Crawford

El mexicano quedó en el ojo de la tormenta por una acción inesperada en la contienda que terminó perdiendo.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez protagonizó una fuerte polémica con Terence Crawford.
© Getty Images for NetflixCanelo Álvarez protagonizó una fuerte polémica con Terence Crawford.

La victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez fue indiscutida. El estadounidense boxeó de una manera tan sobresaliente que no quedó ningún tipo de duda sobre quién debía ser el ganador al final del último round de la pelea en Las Vegas. Sin embargo, un episodio que no pasó a mayores terminó por empañar un poco la velada.

Canelo Álvarez se rinde ante Terence Crawford: “Es mejor que Mayweather”

ver también

Canelo Álvarez se rinde ante Terence Crawford: “Es mejor que Mayweather”

Terence Crawford acusó un cabezazo de Canelo Álvarez

Desde el inicio, Canelo fue sorprendido y superado por la velocidad de Crawford. Terence nunca fue un blanco fijo para Saúl, quien se fue frustrando cada vez más con el correr de los asaltos. Fue entonces que el mexicano entró en una desesperación tal que decidió recurrir al clinch. Allí, antes de que fueran separados por el árbitro, Álvarez llegó a conectar un contundente cabezazo sobre el ojo izquierdo del norteamericano.

La situación no pasó para nada desapercibida. Muy molesto con esa acción, Crawford notó cómo se le había cortado una pequeña parte de su párpado derecho y se lo señaló al réferi. Afortunadamente, la sangre no fue un problema, ya que la herida fue controlada con vaselina.

Publicidad
Tweet placeholder

Este momento generó un amplio debate, porque hay quienes le restaron importancia al momento debido a que son situaciones que pueden suceder en una pelea, pero otra corriente sostiene que se trató de una maniobra sucia de Álvarez. Estos comentarios afirman que se trató de una búsqueda por tratar de cambiar el curso de un combate que no le era favorable al mexicano.

Así quedó el rostro de Canelo Álvarez luego de la pelea con Terence Crawford

ver también

Así quedó el rostro de Canelo Álvarez luego de la pelea con Terence Crawford

De cara al final del combate, ambos lanzaron todo lo que tenían en el tanque y buscaron finalizar la pelea a su forma. Canelo intentó noquear, aunque no contó con la potencia necesaria, mientras que Crawford se defendió aceptando los intercambios y demostrando su excelente condición física en una división en la que nunca había peleado.

Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
El rating de audiencia que logró Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Netflix
Boxeo

El rating de audiencia que logró Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Netflix

Canelo Álvarez afirmó que Terence Crawford es mejor que Floyd Mayweather
Boxeo

Canelo Álvarez afirmó que Terence Crawford es mejor que Floyd Mayweather

Canelo Álvarez terminó con el rostro herido tras perder con Terence Crawford
Boxeo

Canelo Álvarez terminó con el rostro herido tras perder con Terence Crawford

El increíble errado de Santiago Giménez en Milan vs. Bologna
Mexicanos en el extranjero

El increíble errado de Santiago Giménez en Milan vs. Bologna

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo