La victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez fue indiscutida. El estadounidense boxeó de una manera tan sobresaliente que no quedó ningún tipo de duda sobre quién debía ser el ganador al final del último round de la pelea en Las Vegas. Sin embargo, un episodio que no pasó a mayores terminó por empañar un poco la velada.

Terence Crawford acusó un cabezazo de Canelo Álvarez

Desde el inicio, Canelo fue sorprendido y superado por la velocidad de Crawford. Terence nunca fue un blanco fijo para Saúl, quien se fue frustrando cada vez más con el correr de los asaltos. Fue entonces que el mexicano entró en una desesperación tal que decidió recurrir al clinch. Allí, antes de que fueran separados por el árbitro, Álvarez llegó a conectar un contundente cabezazo sobre el ojo izquierdo del norteamericano.

La situación no pasó para nada desapercibida. Muy molesto con esa acción, Crawford notó cómo se le había cortado una pequeña parte de su párpado derecho y se lo señaló al réferi. Afortunadamente, la sangre no fue un problema, ya que la herida fue controlada con vaselina.

Este momento generó un amplio debate, porque hay quienes le restaron importancia al momento debido a que son situaciones que pueden suceder en una pelea, pero otra corriente sostiene que se trató de una maniobra sucia de Álvarez. Estos comentarios afirman que se trató de una búsqueda por tratar de cambiar el curso de un combate que no le era favorable al mexicano.

De cara al final del combate, ambos lanzaron todo lo que tenían en el tanque y buscaron finalizar la pelea a su forma. Canelo intentó noquear, aunque no contó con la potencia necesaria, mientras que Crawford se defendió aceptando los intercambios y demostrando su excelente condición física en una división en la que nunca había peleado.

