En tiempos en los que las leyendas están comenzando a dar un paso al costado por una cuestión de edad, en la que deben aceptar el paso del tiempo para poder retirarse con honores, nuevas figuras irrumpen en escena para tomar el rol de líderes del deporte. En ese contexto, Óscar de la Hoya confesó quien le parece que puede llegar a ser la cara del boxeo en el futuro y sorprendió a más de uno.

Óscar de la Hoya eligió a Emiliano Vargas como la nueva figura del boxeo

Con múltiples campeones jóvenes, como lo podrían ser Jesse Bam Rodríguez o Shakur Stevenson, para de la Hoya está claro quien tiene lo necesario para dominar el deporte en los próximos años. El elegido por Golden Boy fue Emiliano Vargas, un joven de apenas 21 años que tiene un récord de 15-0 con 13 victorias por la vía del nocaut.

Lo que afirmó Óscar es que Vargas necesita trabajar con su promotora, Golden Boy Promotions, para poder dar un salto pronto a peleas más importantes que le pueden permitir obtener reconocimiento a nivel mundial. Vale destacar que Emiliano se desarrolla en la división de los superligeros, donde múltiples estrellas compiten, por lo que se encuentra ante una gran oportunidad de brillar.

“Está joven. Emiliano es una perfecta figura para tomar ese trono. Es un increíble talento, yo creo que Emiliano tiene todo, todo, para llegar lejos, ser campeón mundial y para ser héroe”, expresó de la Hoya en conversación con El Show de Piolín.

Por otro lado, agregó: “¿Qué necesita? Que venga conmigo a Golden Boy Promotions. Yo tengo la fórmula. Imagínate Emiliano, tú como campeón, tu papá y yo manejando tu carrera, promoviéndote, sería increíble. Tu papá y yo sabemos lo que se requiere para ser un campeón mundial verdadero, un guerrero, al público le encantaría”.

