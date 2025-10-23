Parece y luce indestructible, pero todos tienen su talón de Aquiles. Para Óscar de la Hoya está claro cual puede ser el de Terence Crawford, quien goza de ser la figura más importante del boxeo en la actualidad, aunque sin poder darse el privilegio de no accionar si es que desea mantenerse en ese lugar que obtuvo tras vencer a Canelo Álvarez a mediados de septiembre.

El análisis de Óscar de la Hoya sobre la carrera de Crawford

En ese sentido, de la Hoya fue muy claro con sus palabras. Golden Boy afirmó que Crawford deberá mantener el foco bien puesto en su carrera, sin quedarse con lo ganado. Sin embargo, Óscar entiende que le puede llegar a costar el hecho de medirse con rivales complicados, que le puedan asegurar ganancias millonarias, pero peleas más que complicadas de sacar adelante.

“No, para nada. Ahora ya ha probado lo que es ganar siete cifras, ocho cifras, lo que sea. Una vez que pruebas eso, hacia el final de tu carrera, puedes cometer algunos errores”, le expresó de la Hoya a Ariel Helwani.

Por otro lado, sumó: “No estoy diciendo que Crawford vaya a perder ni nada por el estilo. Pero una cosa sobre Crawford es que él va a tomar las peleas duras, a diferencia de Canelo en este momento, ya en la recta final de su carrera. ¿Y sabes qué? Podría cometer un error, podría elegir al oponente equivocado y perder. Eso es lo que hacen los grandes peleadores. Si te enfrentas a los mejores, y llegas a perder contra uno de ellos, sigues siendo un grande”.

Respecto al futuro de Terence hay muchos interrogantes. No está nada claro lo que sucederá con la carrera de Bud, quien no descarta ninguna opción. Sobre la mesa está la posibilidad de buscar extender su dominio en los supermedianos, volver a descender en la balanza para conseguir otros cinturones que jamás tuvo o algo más utópico, subir a los semipesados. El protagonista principal no se ha expresado de manera pública al respecto, lo que hace más que alimentar las hipótesis sobre lo que puede llegar a ocurrir.