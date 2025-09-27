La victoria de Terence Crawford ante Canelo Álvarez fue inesperada. No por las habilidades de uno y otro, ya que se trata de dos de los mejores de la actualidad, sino que la diferencia de peso a favor del mexicano era muy grande como para dominar la historia a base de potencia. Sin embargo, Bud se terminó imponiendo para quedarse con la corona unificada e indiscutida del peso supermediano con un nivel sobresaliente, lo que lleva a pensar a Óscar de la Hoya que el resultado se repetiría en múltiples ocasiones.

ver también Jake Paul confesó que hará sparring con Shakur Stevenson para su pelea con Gervonta Davis

De manera contundente, el CEO de Golden Boy Promotions afirmó que la diferencia que se vio en cuadrilátero fue tan grande a favor de Crawford que no ve posibilidades de que Canelo se pueda reinventar como para destronar a Bud para recuperar su corona. En ese sentido, de la Hoya expresó que si Saúl y Bud se ven las caras 10 veces más el resultado terminaría siendo el mismo, con una victoria clara para el estadounidense.

Óscar de la Hoya no confía en que Canelo Álvarez pueda volver a brillar

Lo que analizó de la Hoya es que a Álvarez le está costando muy caro su falta de movilidad sobre el cuadrilátero, algo que no puede contrarrestar la velocidad que tiene Crawford al pegar y salir de manera constante, sumado a que nunca es un blanco fijo para recibir ataques. Para Óscar no hay oportunidades de que el mexicano derrote al norteamericano, no al menos mientras Bud no pierda algo del nivel sobresaliente que está presentando cada vez que aparece en escena.

Publicidad

Publicidad

“No, no, no, sería, quizás, el fin de la carrera de Canelo. No es que Crawford sea mejor o éste es mejor o Canelo es mejor, no. Los estilos, un boxeador que se le mueve a Canelo, Canelo no puede, se confunde, se paraliza. Porque él quiere tirar un golpe, tira un golpe y Crawford está acá. Canelo no puede. Así que, si Canelo pelea con Crawford 10 veces, Crawford va a ganar 10 veces“, expresó de la Hoya en conversación con El Show de Piolín.

ver también Con solo dos palabras: Gervonta Davis destruyó al boxeo

En relación a una supuesta revancha entre los protagonistas más importantes que tuvo el año del boxeo, lo cierto es que todavía no hay información al respecto de lo que puede llegar a suceder. Ninguna de las dos esquinas se expresó de manera contundente sobre lo que desean para el futuro, lo que significa que no se descarta que Canelo quiera tomar otros caminos y que Crawford vaya a retirarse luego de conseguir lo que muy pocos esperaban que fuera capaz de lograr.

Publicidad