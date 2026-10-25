Pelea Canelo Álvarez: contra quién, cuándo y dónde

La máxima figura del deporte mexicano aparecerá en escena y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Canelo Álvarez ultima los detalles para subir al cuadrilátero en la que será su primera y única presentación del año 2026. Tras varios meses de inactividad y negociaciones, el pugilista tapatío tiene el objetivo claro de recuperar el trono de la división de los supermedianos y demostrar la vigencia de su jerarquía en la élite del deporte de los puños.

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¿Contra quién pelea Canelo Álvarez?

El oponente de Canelo Álvarez será el invicto francés Christian Mbilli. El pugilista galo ostenta actualmente el cinturón mundial de la categoría supermediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), título que el tapatío buscará arrebatarle en esta contienda de alto riesgo.

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez?

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programado para el próximo sábado 31 de octubre de 2026. La función marcará el choque de fondo de la cartelera estelar estipulada para esa jornada.

¿Dónde es la pelea de Canelo Álvarez?

La sede confirmada para la velada es la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Cabe destacar que existe la posibilidad de un cambio de escenario de último momento hacia Estados Unidos debido a los recientes conflictos bélicos y tensiones de seguridad en territorio saudí, aunque por el momento todo indica que el evento se desarrollará según lo previsto en el país del Medio Oriente.

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En síntesis