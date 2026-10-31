¿Por qué Canelo Álvarez pelea contra Christian Mbilli en Arabia Saudita y no en México o Las Vegas?

Entérate del motivo que dejó al tapatío fuera de una nueva presentación en las luces de Norteamérica para mudarse hacia Medio Oriente.

Saúl “Canelo” Álvarez regresará al cuadrilátero este sábado 31 de octubre para medirse ante el invicto francés Christian Mbilli en una jornada que genera enorme expectativa en el mundo del deporte. Sin embargo, la elección del escenario llamó poderosamente la atención de los aficionados al boxeo, ya que rompe con la costumbre habitual de ver al astro tapatío estelarizar las grandes noches en recintos tradicionales de Las Vegas o en estadios multitudinarios de México.

Publicidad

La explicación principal de este cambio de radicación tiene un nombre propio: Turki Al-Sheikh. El influyente promotor y consejero del reino de Arabia Saudita es el encargado de organizar, financiar y respaldar económicamente toda la velada internacional. Al ser quien desembolsa las bolsas millonarias para hacer realidad el espectáculo, el magnate ejerce el poder de elegir la plaza y opta por llevar los grandes eventos hacia su propio país en lugar de ceder la cartelera a la industria norteamericana.

Esta decisión forma parte de una estrategia global para convertir a la capital saudí en el epicentro mundial de los deportes de combate. Mediante acuerdos comerciales de escala astronómica, la dirigencia árabe busca atraer a las figuras más influyentes del planeta, desplazando de manera paulatina a las plazas históricas del Estado de Nevada y garantizando el monopolio de las funciones más ostentosas de la temporada.

No obstante, la confirmación del recinto no estuvo exenta de complicaciones en los meses previos. Debido a los constantes conflictos bélicos y tensiones de seguridad en Medio Oriente, el equipo de trabajo evaluó de manera constante la posibilidad de trasladar la sede a Estados Unidos como alternativa de emergencia para resguardar la fecha.

Publicidad

A pesar de los rumores y las especulaciones sobre un eventual cambio de último momento hacia Las Vegas, la organización mantuvo su postura firme y ratificó a la ciudad de Riad como la casa definitiva del combate. De este modo, la velada que enfrentará al ídolo mexicano con el monarca del Consejo Mundial de Boxeo se llevará a cabo en territorio saudí tal como estaba previsto desde el inicio de las negociaciones.

En síntesis