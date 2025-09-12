Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: cartelera completa, horarios de la velada de box y cómo ver en VIVO

En algún momento la espera se hizo larga, en otro parecía que todo quedaba en la nada. Finalmente, los meses y días pasaron, y la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford ya está aquí, ya es un hecho. El mexicano expondrá su corona indiscutida del peso supermediano ante el estadounidense que subió dos divisiones para retar al tapatío. Con todos los condimentos sobre la mesa, es tiempo de que suene la campana.

Las 168 libras tienen un solo rey y ese es Canelo, pero después de tantos retadores al trono de Saúl en las 168 libras, parece que llegó el que todos esperaban. Crawford tiene un récord invicto de 41-0 y a los 37 años ya conoce todos los trucos, no hay secretos para él.

La mayoría del mundo del boxeo sostiene que Bud no tiene nada que hacer ante Saúl, debido a la diferencia natural de pesos que presentan. Sin embargo, la expectativa está en su punto máximo y ya no hay tiempo para hacer pronósticos, solamente queda ver la acción.

La pelea no contará con una gran cartelera de respaldo, por lo que las más de 70.000 personas que estarán en el Allegiant Stadium de Las Vegas solo esperarán el duelo estelar. En ese sentido, hay que decir que los combates preliminares comenzarán alrededor de las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires. El main card iniciará unas cuatro horas después, mientras que el combate entre Álvarez y Crawford tiene horario previsto para las 21:00hs de México, 23:00hs en Bogotá y medianoche en Buenos Aires.

Una aclaración muy importante: el combate podrá ser seguido de manera exclusiva mediante Netflix. Además, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de un día que promete ser histórico.

Cartelera completa de la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo | Peso ligero

– Horario: 15:30hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Mohammed Alakel vs. Travis Crawford

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Marco Verde vs. Sona Akale

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Steven Nelson vs. Raiko Santana

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Callum Walsh vs. Fernando Vargas

– Transmisión: Netflix

– Horario: a continuación de Christian Mbili vs. Lester Martínez

– Transmisión: Netflix

¿A qué hora empieza la cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:30hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 21:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford según país

México: 15:30hs

Colombia – Perú: 16:30hs

Chile – Estados Unidos: 17:30hs

Argentina: 18:30hs

España: 23:30hs

¿Dónde ver la cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante Netflix en todo el mundo.