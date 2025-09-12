Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Así fue el último cara a cara de Canelo Álvarez y Terence Crawford: pocas palabras y mucha tensión

El mexicano y el estadounidense se enfrentarán este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez y Terence Crawford quedaron listos para el duelo de este sábado.
© CAPTURA DE PANTALLACanelo Álvarez y Terence Crawford quedaron listos para el duelo de este sábado.

Se terminaron las palabras. En realidad, alcanzó el tiempo para decir unas últimas. Este viernes, Canelo Álvarez y Terence Crawford se subieron a la balanza, cumplieron con lo permitido para competir en los supermedianos y se vieron los rostros una última vez antes de la gran pelea.

Récord de Terence Crawford en el box: ¿Cuántas peleas ganó y perdió el rival de Canelo Álvarez?

ver también

Récord de Terence Crawford en el box: ¿Cuántas peleas ganó y perdió el rival de Canelo Álvarez?

Teniendo en cuenta que se trató de una ceremonia más bien protocolar, debido a que más temprano se pesaron para evitar cualquier tipo de sorpresas, el público volvió a vitorear a sus ídolos, los que estarán frente a frente en el cuadrilátero en cuestión de horas. Ambos marcaron 167.5 libras, contundentemente por debajo de las 168 estipuladas.

Canelo y Crawford, cara a cara por última vez

Dedicados y entregados al show, el careo de despedida fue intenso. Si bien ambos se caracterizan por el respeto y el no hablar por demás, teniendo en cuenta la adrenalina del momento y sabiendo todo lo que se juegan, no escatimaron en intensidad para dejar las cosas claras.

Publicidad
Tweet placeholder

Luego de que se pasaran todos los protagonistas de la cartelera, llegó el momento de anunciar a los peleadores más destacados del fin de semana para que hagan su aparición en escena. Ambos se subieron otra vez a la balanza de manera simbólica y al momento de brindar unas declaraciones, eligieron la brevedad.

“Tengo que darlo todo en esta pelea”, mencionó Canelo. Por su parte, Crawford fue consultado sobre cómo se siente al estar, por primera vez, en las 168 libras y afirmó: “Me encanta, no puedo esperar por mañana”. Así, se fueron medio ovacionados y otro medio abucheados del T-Mobile Arena que fue testigo del último cara a cara previo al enfrentamiento.

Publicidad
¿Cuántas peleas perdió Canelo Álvarez en su carrera? Récord del mexicano y rivales que lo vencieron

ver también

¿Cuántas peleas perdió Canelo Álvarez en su carrera? Récord del mexicano y rivales que lo vencieron

Ahora llega lo más difícil: conciliar el sueño antes del gran día. El mundo estará mirando la pelea más esperada del año y de los últimos tiempos, por lo que ya depende de ellos mismos el hecho de canalizar las emociones de la mejor manera posible para rendir como lo esperan sobre el ring.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Récord de Terence Crawford en el box: ¿Cuántas peleas ganó y perdió el rival de Canelo Álvarez?
Boxeo

Récord de Terence Crawford en el box: ¿Cuántas peleas ganó y perdió el rival de Canelo Álvarez?

¿Cuántas peleas perdió Canelo Álvarez en su carrera? Récord del mexicano y rivales que lo vencieron
Boxeo

¿Cuántas peleas perdió Canelo Álvarez en su carrera? Récord del mexicano y rivales que lo vencieron

El pronóstico de la IA para la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
Boxeo

El pronóstico de la IA para la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Juan Carlos Osorio apunta a dirigir el Mundial 2026 con un inesperado país
Mundial 2026

Juan Carlos Osorio apunta a dirigir el Mundial 2026 con un inesperado país

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo