Se terminaron las palabras. En realidad, alcanzó el tiempo para decir unas últimas. Este viernes, Canelo Álvarez y Terence Crawford se subieron a la balanza, cumplieron con lo permitido para competir en los supermedianos y se vieron los rostros una última vez antes de la gran pelea.

Teniendo en cuenta que se trató de una ceremonia más bien protocolar, debido a que más temprano se pesaron para evitar cualquier tipo de sorpresas, el público volvió a vitorear a sus ídolos, los que estarán frente a frente en el cuadrilátero en cuestión de horas. Ambos marcaron 167.5 libras, contundentemente por debajo de las 168 estipuladas.

Canelo y Crawford, cara a cara por última vez

Dedicados y entregados al show, el careo de despedida fue intenso. Si bien ambos se caracterizan por el respeto y el no hablar por demás, teniendo en cuenta la adrenalina del momento y sabiendo todo lo que se juegan, no escatimaron en intensidad para dejar las cosas claras.

Luego de que se pasaran todos los protagonistas de la cartelera, llegó el momento de anunciar a los peleadores más destacados del fin de semana para que hagan su aparición en escena. Ambos se subieron otra vez a la balanza de manera simbólica y al momento de brindar unas declaraciones, eligieron la brevedad.

“Tengo que darlo todo en esta pelea”, mencionó Canelo. Por su parte, Crawford fue consultado sobre cómo se siente al estar, por primera vez, en las 168 libras y afirmó: “Me encanta, no puedo esperar por mañana”. Así, se fueron medio ovacionados y otro medio abucheados del T-Mobile Arena que fue testigo del último cara a cara previo al enfrentamiento.

Ahora llega lo más difícil: conciliar el sueño antes del gran día. El mundo estará mirando la pelea más esperada del año y de los últimos tiempos, por lo que ya depende de ellos mismos el hecho de canalizar las emociones de la mejor manera posible para rendir como lo esperan sobre el ring.