Quién pelea HOY sábado 11 de julio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

La segunda mitad del año del boxeo avanza a paso firme. Este sábado 11 de julio se espera una jornada plagada de estrellas que contará con el cierre de la cartelera con la presencia de una figura de primer nivel. A continuación, repasa todo lo que tienes que saber para no perderte ningún detalle.

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Joe Joyce será el protagonista más importante del fin de semana del pugilismo. En el VTB Arena de Moscú, Rusia, el inglés se medirá ante el local Artem Suslenkov en una contienda que se llevará a cabo en el peso pesado.

El inicio de la jornada está previsto para las 12:30hs del Centro de México, 13:30hs de Bogotá y 15:30hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 11 de julio:

Kevin Martínez vs. Muslim Gadzhimagomedov | Peso crucero

| Peso crucero R.V. Deniega vs. Vladislav Rogozin | Peso semipesado

| Peso semipesado Shivam vs. Tamerlan Ozdoev | Peso superwelter

| Peso superwelter José Uzcátegui vs. Sharabutdin Ataev | Peso semipesado

| Peso semipesado David Dzukaev vs. Alexey Egorov | Peso crucero

| Peso crucero Arslan Iallyev vs. Murad Khalidov | Peso pesado

| Peso pesado Andrey Suslenkov vs. Joe Joyce | Peso pesado

| Peso pesado Peter Kadiru vs. Murat Gassiev | Peso pesado

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En síntesis