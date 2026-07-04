Quién pelea HOY sábado 4 de julio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

El boxeo continúa con su respectivo calendario. Este sábado 4 de julio, Estados Unidos conmemora un año más de su independencia con una cartelera de primer nivel que pondrá en acción a una promesa que deslumbra a propios y extraños con su talento, el cual parece no tener techo ni límites en su crecimiento.

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El protagonista más importante del día será Abdullah Mason, el joven de 22 años que arrastra un interesante invicto de 20-0 con 17 victorias por la vía del nocaut. En ese sentido, la estrella se medirá con Albert Bell por el cinturón OMB del peso ligero en una contienda que busca consolidarlo como lo que se espera que sea.

El inicio de la jornada está previsto para las 17:30hs del Centro de México, 18:30hs de Bogotá y 20:30hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 21:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 4 de julio:

Erik Hanley vs. Ibrahim Mason | Peso superpluma

| Peso superpluma Álvaro Huizar vs. Abdurrahman Mason | Peso ligero

| Peso ligero Carlos Ramos vs. Deric Davis | Peso ligero

| Peso ligero Christopher Guerrero vs. Tiger Johnson | Peso welter

| Peso welter René Palacios vs. Bruce Carrington | Peso pluma

| Peso pluma Albert Bell vs. Abdullah Mason | Peso ligero

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En síntesis