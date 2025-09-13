Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 13 de septiembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez y Terence Crawford se disputarán el trono de los supermedianos.
Este sábado 13 de septiembre es el día ideal para disfrutar del boxeo. Luego de unas cuantas semanas sin demasiada acción de primer nivel, Canelo Álvarez y Terence Crawford están listos para aparecer en escena y regalarle al público la pelea más esperada del año. Tras tantos meses de espera (el combate se anunció en mayo), llegó el momento de la acción entre el mexicano y el estadounidense.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: cartelera completa, horarios de la velada de box y cómo ver en VIVO

En el Allegiant Stadium de Las Vegas, el mexicano pondrá en juego su título indiscutido del peso supermediano ante el norteamericano que realizó una impresionante transformación física para subir dos categorías antes de llegar a las 168 libras. Ahora, es momento de la acción y de encontrar al mejor de una generación completa.

En relación al resto de la velada, para los aficionados se decidió que el foco absoluto esté en el duelo entre Saúl y Crawford. Aunque otras figuras serán parte de la jornada como la estrella naciente y parte del Canelo Team, Marco Verde, lo cierto es que se espera que las luces del show estén colocadas en el enfrentamiento estelar.

Perfil de Terence Crawford: récord actual, edad, nacionalidad y mejores golpes

El horario previsto para el inicio de la velada está pautado para las 15:30hs del Centro de México. En relación a la cadena que transmitirá el duelo, toda la actividad del día podrá ser seguida mediante Netflix de manera exclusiva. De cualquier manera, aquí en Bolavip contarás con una transmisión EN VIVO y MINUTO A MINUTO con todos los detalles de la jornada.

Las peleas más destacadas de este sábado 13 de septiembre:

En Las Vegas (Estados Unidos)

  • Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo | Peso ligero
  • Mohammed Alakel vs. Travis Crawford | Peso superpluma
  • Marco Verde vs. Sona Akale | Peso mediano
  • Steven Nelson vs. Raiko Santana | Peso supermediano
  • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez | Peso superpluma
  • Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin | Peso pesado
  • Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams | Peso superwélter
  • Callum Walsh vs. Fernando Vargas | Peso superwélter
  • Christian Mbili vs. Lester Martínez | Peso supermediano
  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford | Peso supermediano
lucas lescano
Lucas Lescano
