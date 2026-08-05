Mallorca vs PSG: Horario y dónde ver en vivo

Conoce los detalles para el partido amistoso del día de hoy entre el mallorca y el PSG.

La nueva temporada para el Mallorca y el PSG en sus respectivas ligas está por comenzar, por lo que ahora tienen un duelo amistoso entre ambos para poder practicar antes de ello. El conjunto parisino que sigue levantando copas, priorizó su descanso en esta etapa y sólo sostendrá un par de duelos en pretemporada, por lo que éste es uno de ellos.

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El conjunto de LaLiga ya ha disputado duelos amistosos y recientemente se midió ante el Al Ittihad, en ese enfrentamiento llevado a cabo el pasado 30 de julio, el cuadro del Mallorca logró vencer por un marcador de 4-2, pero ahora se tendrá que medir ante los campeones de la Champions League en un duelo bastante intenso.

A diferencia de los parisinos que no han jugado en este regreso, se sabe que tienen un equipo muy sólido y con gran competencia, por lo que no será un rival sencillo en este duelo. El partido de esta tarde será uno de los amistosos más novedosos de esta fase de pretemporada donde los de Luis Enrique se medirán a los de Luis García.

Horarios del partido

El juego amistoso entre estas dos escuadras se disputará el día de hoy miércoles 5 de agosto en los siguientes horarios:

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México (CDMX): 13:00 horas

13:00 horas Argentina y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas España: 21:00 horas

Qué canales transmiten el partido

Estados Unidos: DAZN

DAZN México: DAZN

DAZN España: IB3, Esports IB3 YouTube y canal de YouTube Premium del PSG

Posible alineación del Mallorca

Arnau Tenas

Toni Lato

Martin Valjent

Antonio Raillo

Luis Orejuela

Álex Sala

Sergi Darder

Antoniu Roca

Pablo Torre

Jan Virgili

Abdón Prats

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Posible alineación del PSG

Matvéi Safonov

Thomas Cordier

Lucas Beraldo

Willian Pacho

Dimitri Lucea

Senny Mayulu

João Neves

Dro Fernández

Ibrahim Mbaye

Quentin Ndjantou

Khvicha Kvaratskhelia

En síntesis