Mallorca vs PSG: Horario y dónde ver en vivo

La nueva temporada para el Mallorca y el PSG en sus respectivas ligas está por comenzar, por lo que ahora tienen un duelo amistoso entre ambos para poder practicar antes de ello. El conjunto parisino que sigue levantando copas, priorizó su descanso en esta etapa y sólo sostendrá un par de duelos en pretemporada, por lo que éste es uno de ellos.
El conjunto de LaLiga ya ha disputado duelos amistosos y recientemente se midió ante el Al Ittihad, en ese enfrentamiento llevado a cabo el pasado 30 de julio, el cuadro del Mallorca logró vencer por un marcador de 4-2, pero ahora se tendrá que medir ante los campeones de la Champions League en un duelo bastante intenso.
A diferencia de los parisinos que no han jugado en este regreso, se sabe que tienen un equipo muy sólido y con gran competencia, por lo que no será un rival sencillo en este duelo. El partido de esta tarde será uno de los amistosos más novedosos de esta fase de pretemporada donde los de Luis Enrique se medirán a los de Luis García.
Horarios del partido
El juego amistoso entre estas dos escuadras se disputará el día de hoy miércoles 5 de agosto en los siguientes horarios:
- México (CDMX): 13:00 horas
- Argentina y Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas
- España: 21:00 horas
Qué canales transmiten el partido
- Estados Unidos: DAZN
- México: DAZN
- España: IB3, Esports IB3 YouTube y canal de YouTube Premium del PSG
Posible alineación del Mallorca
- Arnau Tenas
- Toni Lato
- Martin Valjent
- Antonio Raillo
- Luis Orejuela
- Álex Sala
- Sergi Darder
- Antoniu Roca
- Pablo Torre
- Jan Virgili
- Abdón Prats
Posible alineación del PSG
- Matvéi Safonov
- Thomas Cordier
- Lucas Beraldo
- Willian Pacho
- Dimitri Lucea
- Senny Mayulu
- João Neves
- Dro Fernández
- Ibrahim Mbaye
- Quentin Ndjantou
- Khvicha Kvaratskhelia
Quién es Mika Godts, el joven atacante del Ajax que quiere fichar PSG por 60 millones de euros
En síntesis
- Mallorca y PSG disputan un partido amistoso entre Luis Enrique y Luis García.
- Miércoles 5 de agosto es la fecha del partido a las 13:00 horas.
- DAZN transmitirá el partido en México y Estados Unidos.