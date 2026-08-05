Arsenal vs. Betis: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

La preparación de los equipos europeos continúa a paso firme antes de darle paso al inicio oficial de la competencias a mediados y finales de agosto. En ese sentido, este viernes a primera hora se enfrentarán Arsenal y Real Betis en un amistoso de primer nivel que tendrá en campo a estrellas de primer nivel.

Publicidad

Hora y dónde ver Arsenal vs. Real Betis

El encuentro se llevará a cabo en el Avivia Stadium de Dublín, Irlanda por lo que los horarios serán habituales a lo que acostumbran los aficionados. De esta manera, está previsto que el partido inicie a las 12:30hs del Centro de México con su silbatazo inicial.

Para sintonizar este encuentro solo habrá una posibilidad, ya que una empresa en particular tiene los derechos televisivos del compromiso. Todos aquellos que quieran disfrutar del mediodía/tarde de futbol, podrán hacerlo a través de FuboTV.

Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses y españoles.

Publicidad

Alineación de Arsenal vs. Real Betis

Kepa

Mosquera

Salmon

Hincapié

Calafiori

Nwaneri

Lewis-Skelly

Havertz

Dowman

Jesus

Tzolis

Alineación de Real Betis vs. Arsenal

González

Bellerín

Llorente

Gómez

Firpo

Roca

Corralejo

Antony

Isco

Fornals

Petit

En síntesis

Arsenal y Real Betis jugarán un partido amistoso internacional este viernes en Dublín.

jugarán un partido amistoso internacional este viernes en Dublín. El encuentro se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma FuboTV .

. El silbatazo inicial está programado para las 12:30hs del Centro de México.