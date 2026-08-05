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Arsenal vs. Betis: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Conoce la información más destacada sobre este duelo de preparación que promete grandes emociones.

Arsenal y Real Betis continúan con la puesta a punto amistosa.
© BOLAVIPArsenal y Real Betis continúan con la puesta a punto amistosa.

La preparación de los equipos europeos continúa a paso firme antes de darle paso al inicio oficial de la competencias a mediados y finales de agosto. En ese sentido, este viernes a primera hora se enfrentarán Arsenal y Real Betis en un amistoso de primer nivel que tendrá en campo a estrellas de primer nivel.

Hora y dónde ver Arsenal vs. Real Betis

El encuentro se llevará a cabo en el Avivia Stadium de Dublín, Irlanda por lo que los horarios serán habituales a lo que acostumbran los aficionados. De esta manera, está previsto que el partido inicie a las 12:30hs del Centro de México con su silbatazo inicial.

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Para sintonizar este encuentro solo habrá una posibilidad, ya que una empresa en particular tiene los derechos televisivos del compromiso. Todos aquellos que quieran disfrutar del mediodía/tarde de futbol, podrán hacerlo a través de FuboTV.

Respecto a las alineaciones, aún es un misterio qué tanto arriesgarán los entrenadores a sus figuras principales y cuántos minutos tendrán. Está claro que las estrellas jugarán, pero resta por definir la extensión de su participación. A continuación, repasa los posibles onces inicialistas de ingleses y españoles.

Alineación de Arsenal vs. Real Betis

  • Kepa
  • Mosquera
  • Salmon
  • Hincapié
  • Calafiori
  • Nwaneri
  • Lewis-Skelly
  • Havertz
  • Dowman
  • Jesus
  • Tzolis

Alineación de Real Betis vs. Arsenal

  • González
  • Bellerín
  • Llorente
  • Gómez
  • Firpo
  • Roca
  • Corralejo
  • Antony
  • Isco
  • Fornals
  • Petit

En síntesis

  • Arsenal y Real Betis jugarán un partido amistoso internacional este viernes en Dublín.
  • El encuentro se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma FuboTV.
  • El silbatazo inicial está programado para las 12:30hs del Centro de México.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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