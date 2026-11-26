El rey del deporte nacional se refirió acerca de la histórica que lo pone frente a frente con Canelo Álvarez y no dudó en responder.

El debate eterno sobre quién ocupa el trono máximo en la historia del boxeo mexicano sumó un capítulo tan picante como inolvidable. Esta semana, el legendario Julio César Chávez tomó la palabra ante los medios de comunicación para evaluar la trayectoria de Canelo Álvarez y revelar sin rodeos quién merece el título del mejor pugilista nacido en el país.

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Si bien el Gran Campeón Mexicano reconoció la jerarquía del tapatío y el lugar privilegiado que ocupará en los libros de historia, también marcó una frontera clara entre ambos. Con la frontalidad y el carisma que lo caracterizan, el primer tricampeón mundial azteca dejó en claro que, pese al enorme respeto hacia el actual monarca, la cima absoluta le pertenece.

En su diálogo con la prensa, Chávez elogió las virtudes del oriundo de Guadalajara antes de lanzar su contundente sentencia entre risas: “Son épocas diferentes. Canelo es un peleador diferente a mí, Canelo es un gran peleador que hay que valorarlo, la verdad es extraordinario por cómo pelea. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, pero es lo que hay y hay que apoyarlo”.

Sin embargo, inmediatamente después remató su análisis con una frase directa para zanjar cualquier discusión: “Ahí va a estar, Canelo va a estar entre los mejores mexicanos de todos los tiempos. No va a ser el número uno porque el número uno soy yo, que quede claro”.

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La comparación divide aguas entre especialistas y aficionados, pues Canelo ya superó la barrera de tres divisiones al conquistar títulos mundiales en cuatro categorías distintas, desde superwelter hasta semipesado. No obstante, respaldado por una trayectoria monumental de 115 combates profesionales, Julio César Chávez mantiene intacta su convicción de seguir en lo más alto del olimpo boxístico de México.

En síntesis