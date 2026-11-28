Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Leeds se metió en zona de Europa y no quiere soltarla, mientras el Coventry viene de dar una sorpresa que lo saca por un rato de la parte baja de la tabla.

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Son dos equipos que llegan de ganar y eso le agrega condimento a un cruce que históricamente favoreció mucho más a uno de los dos.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds goleó 4-1 al Chelsea de visitante y llega con el envión de ese resultado, aunque antes había perdido con el Bournemouth. Séptimo con 17 puntos en 11 fechos, el equipo de Elland Road pelea por meterse entre los puestos de arriba y un triunfo en casa lo acercaría todavía más.

El Coventry, por su parte, viene de ganarle 3-2 al Crystal Palace y de otro triunfo ante el Sunderland, aunque en el medio sufrió una derrota clara frente al Everton. Está 15° con 12 unidades y necesita seguir sumando lejos de su estadio para despegarse de la parte incómoda de la tabla.

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El historial entre Leeds y Coventry

El historial tiene una diferencia clara: de 66 partidos, el Leeds ganó 34 y el Coventry apenas 12, con 20 empates de por medio. La diferencia de gol también es amplia, 100 contra 60.

En los enfrentamientos más recientes el Leeds se impuso con claridad en 2025 y 2024, aunque el Coventry también se llevó algún triunfo en el camino, como en 2024 cuando ganó de local. La paridad de los últimos encuentros contrasta con la historia general, que inclina la balanza para el lado del Leeds.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/02/2025 Coventry vs. Leeds 0-2 Championship 28/09/2024 Leeds vs. Coventry 3-0 Championship 06/04/2024 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 16/12/2023 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 14/02/2012 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 18/10/2011 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 05/02/2011 Leeds vs. Coventry 1-0 Championship 06/11/2010 Coventry vs. Leeds 2-3 Championship 01/01/2007 Leeds vs. Coventry 2-1 Championship 16/09/2006 Coventry vs. Leeds 1-0 Championship

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Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 11:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis