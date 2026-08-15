Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Al-Fateh por la Saudi Pro League 2026-27: canales de TV y streaming online

El equipo de Cristiano Ronaldo hace su estreno liguero como campeón defensor en condición de local. Conoce las opciones para sintonizar el partido.

Al-Nassr y Al-Fateh se enfrentan este sábado 15 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Al-Awwal Park y comienza a las 12:00hs (Ciudad de México).

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Este partido se disputa como parte del arranque oficial de la nueva temporada del fútbol de Arabia Saudita. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo tiene como objetivo principal conquistar el título liguero nuevamente, pero para arrancar con el pie derecho deberá hacer valer su localía y ganarle al Al-Fateh.

Cristiano Ronaldo estrenó nuevo look (@AlNassrFC_EN)

Por dónde ver el partido

El partido entre Al-Nassr y Al-Fateh de este sábado 15 de agosto por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de FOX One como plataforma de streaming.

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México : FOX One

: FOX One Centroamérica : FOX One

: FOX One Sudamérica : Sin transmisión oficial confirmada

: Sin transmisión oficial confirmada Estados Unidos : FOX Deportes, FOX Soccer Plus y FOX Sports App

: FOX Deportes, FOX Soccer Plus y FOX Sports App España: DAZN y Movistar Liga de Campeones

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Al-Nassr buscará imponer condiciones desde la primera fecha. Con figuras de renombre internacional, el equipo es uno de los grandes candidatos al campeonato. Para este compromiso en casa, la única baja confirmada que tendrán es la del lateral Sultan Al-Ghannam por lesión.

Por su parte, Al-Fateh llega a este estadio con la intención de dar la sorpresa de la jornada inaugural frente a uno de los gigantes de la liga. La escuadra visitante no reporta jugadores indisponibles, por lo que cuenta con plantel completo para intentar llevarse un resultado positivo de Riad.