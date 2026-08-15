Inter vs. Betis: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

El Nerazzurri y el conjunto verdiblancos se ven las caras en Bari en lo que será el último amistoso de pretemporada para ambos.

Inter y Real Betis se enfrentan este sábado 15 de agosto por un partido amistoso de pretemporada. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio San Nicola de Bari y comienza a las 11:30hs (Ciudad de México).

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Este partido se disputa como la última prueba para ambos clubes de cara al inicio de la temporada 2026/27. Tanto el conjunto italiano como el equipo dirigido por Manuel Pellegrini buscarán afinar sus esquemas y darle rodaje a sus figuras antes de arrancar la competencia oficial.

Horario del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 11:30 hs

: 11:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 12:30 hs

: 12:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 13:30 hs

: 13:30 hs Argentina, Uruguay : 14:30 hs

: 14:30 hs España: 19:30 hs

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Inter y Real Betis de este sábado 15 de agosto por el amistoso de pretemporada se puede ver en México a través de la multiplataforma de Claro Sports o mediante el servicio de streaming de DAZN.

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México : Claro Sports y DAZN

: Claro Sports y DAZN Centroamérica : Claro Sports y DAZN

: Claro Sports y DAZN Sudamérica : Claro Sports, Fox Deportes, DAZN y TyC Sports Play

: Claro Sports, Fox Deportes, DAZN y TyC Sports Play Estados Unidos : Fox Deportes, DAZN y Premier Sports

: Fox Deportes, DAZN y Premier Sports España: Betis TV y DAZN

Alineaciones probables

Inter: Ivan Provedel; Benjamin Pavard, John Stones, Alessandro Bastoni; Elia Diouf, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Ange Bonny.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Facundo Bernal, Isco; Antony, Cucho Hernández, Pablo Fornals.

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del cuadro italiano, el Inter llega a este duelo de preparación luego de enfrentarse a varios rivales de jerarquía durante su gira de verano. El equipo nerazzurri viene de superar por 2-1 a Juventus y busca cerrar la pretemporada con otro resultado positivo.

Por su parte, el Real Betis también ha afrontado una pretemporada cargada de encuentros internacionales. El conjunto verdiblanco llega con muy buenas sensaciones tras haber vencido con autoridad al Arsenal por 3-1 en Dublín, además de sumar un empate muy peleado ante el Bournemouth en su último examen en La Cartuja.