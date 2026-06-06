Quién pelea HOY sábado 6 de junio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Con la llegada de junio, las peleas de élite no son precisamente las que se destacarán. Sin embargo, este sábado 6 del sexto mes del año se espera que se definan cosas importantes de cara al futuro, por lo que a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucederá a lo largo de la jornada.

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Los protagonistas más importantes del día será Luis Pantera Nery y John Riel. A pesar de que Nery presentó serios problemas en la báscula para cumplir con el pesaje reglamentario, el combate de la división supergallo se mantuvo en pie y está todo listo para disfrutar de una contienda que promete un interesante espectáculo.

La jornada que podrá ser seguida por AbemaTV desde cualquier parte del mundo tiene horario de inicio estipulado para las 18:00hs del Centro de México. Vale destacar que se trata de una plataforma de streaming que requiere un pago adicional para poder acceder a la transmisión oficial.

Por otro lado, se destaca la presentación de Marco Verde. El joven que supo transformarse en medallista olímpico en París 2024 tendrá una nueva presentación en el ámbito profesional. En esta oportunidad, el invicto de 24 años se medirá con David Camacho en un duelo que no tendrá títulos en juego mediante Azteca 7.

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Las peleas más destacadas de este sábado 6 de junio:

Kenneth Llover vs. Mauro Angeletti | Peso gallo

| Peso gallo Shuri Oka vs. A. Kachkynbekov | Peso supermosca

| Peso supermosca Seiya Meguro vs. N. Dyushebaev | Peso pluma

| Peso pluma Aoi Yokoyama vs. Vince Paras | Peso minimosca

| Peso minimosca Luis Nery vs. John Riel Casimero | Peso supergallo

| Peso supergallo Willibaldo García vs. Andrew Moloney | Peso supermosca

| Peso supermosca Masamichi Yabuki vs. René Calixto | Peso supermosca

En síntesis