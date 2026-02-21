¿Están listos? La próxima fecha del Clausura 2026 anticipa una cita imperdible para toda la fanaticada del futbol mexicano. En el imponente Estadio Nemesio Diez, el bicampeón Toluca tendrá un espectacular desafío en casa cuando reciba al actual puntero del campeonato: Chivas. El dueño de la corona y su retador, frente a frente en el ‘Infierno’.

En este primer tramo de la temporada, con más empuje y garra que buen juego, los ‘Diablos Rojos’ se han hecho su paso y están otra vez peleando por la cima de la tabla. El equipo de Antonio Mohamed marcha en el 3° lugar con 15 puntos, producto de cuatro triunfos y tres empates, siguiendo invicto en el torneo.

Mientras tanto, su contendiente viene de sufrir su primera derrota en el año, deteniendo su racha imparable. El ‘Rebaño Sagrado’, no obstante, continúa mirando a todos desde arriba y se ubica ahora en el 1° puesto con 18 unidades. El conjunto de Gabriel Milito buscará recuperarse pronto del último cachetazo.

Cuándo juegan Toluca vs. Chivas por el Clausura 2026:

El enfrentamiento entre el cuadro escarlata y el elenco rojiblanco se disputará el próximo sábado 28 de febrero, con sede en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. El partido, en el marco de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, comenzará a partir de las 17.00 horas del Centro de México. Abrirán la agenda del día en el primer turno.

Qué canal transmitirá Toluca vs. Chivas por el Clausura 2026:

El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y el ‘Rebaño Sagrado’ contará con la televisación exclusiva para todo el territorio mexicano de la señal de Azteca 7. Además, el juego se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo el país en forma online por medio de las plataformas FOX One y Azteca Deportes Network.