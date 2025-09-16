Terence Crawford entró en la historia grande del boxeo el fin de semana pasado tras dar el batacazo en Las Vegas nada menos que contra Canelo Álvarez. Luego de 12 rounds en los que el estadounidense fue superior de principio a fin, los jueces eligieron a Bud como ganador por decisión unánime.

El triunfo de Crawford quedó registrado en las tarjetas con puntuaciones claras, confirmando que dominó la pelea de principio a fin y dejando al mundo del boxeo sorprendido dado que no era el favorito ni de los analistas ni tampoco de los aficionados.

Con 37 años, Crawford aún tiene mucho camino recorrido, pero lo cierto es que no le queda mucha carrera por delante. Pese a eso, los aficionados esperaban ver más enfrentamientos de alto nivel en su futuro y seguramente tenga varias ofertas.

En las últimas horas, en entrevista con Ariel Helwani, el boxeador fue consultado sobre la posibilidad de retirarse del boxeo profesional tras su victoria ante el tapatío que marcó un antes y un después en la carrera tanto de él como de Canelo.

“No sé, todavía está en el aire”, afirmó Crawford al ser preguntado sobre su futuro. Y agregó: “Podría ser mi última pelea”, dejando abierta la puerta a no volver a subirse al ring después del gran rendimiento que mostró el 13 de septiembre.

Crawford y la posible pelea contra David Benavidez

El entrenador de Crawford, Brian McInyre, descartó cualquier enfrentamiento con el mexicano: “Crawford no va a hacer esa pelea. Eso se los digo claro. Él está en otra etapa. Nosotros decidimos el paso, no Twitter ni la gente que sólo quiere verlo perder“.