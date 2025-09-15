Terence Crawford sorprendió a muchos al vencer a Canelo Álvarez el sábado pasado en Las Vegas. El boxeador nacido en los Estados Unidos subió al peso supermediano para pelear con el mexicano y le arrebató todos los títulos mundiales en el Estadio Allegiant.

Una vez culminado el combate, muchos nos preguntamos cuál será el próximo rival de Terence Crawford. El propio estadounidense fue consultado sobre esto, pero no dio pistas. Turki Al-Sheikh, por su parte, tiene la idea de que David Benavidez sea quien luche con su compatriota.

ver también El logro de Terence Crawford que no tiene Canelo Álvarez ni Floyd Mayweather

Turki Al-Sheikh es el jeque reconocido por impulsar en los últimos años numerosas peleas y por firmar un contrato millonario con Canelo Álvarez. El árabe se metió en el debate sobre el futuro retador de Terence Crawford y en su cuenta de X (ex Twitter) dio su opinión.

Publicidad

Publicidad

“¿David Benavidez puede dar las 168 libras?”, se preguntó Turki Al-Sheikh acerca de si David Benavidez volvería a pelear en el peso supermediano. Cabe recordar que el ‘Monstruo Mexicano’ en 2024 y 2025 subió al peso semipesado y obtuvo victorias contra Oleksandr Gvozdyk y David Morrel.

Muchos quieren que David Benavidez sea el próximo rival de Terence Crawford (Getty Images)

La suposición es que David Benavidez no tendría dificultades en bajar de nuevo al supermediano, peso al que manifestó que Terence Crawford se quiere mantener en la actualidad. Sin embargo, Brian McIntyre, el entrenador del estadounidense, dijo que no tienen pensado por el momento luchar con el ‘Monstruo Mexicano’.

Publicidad

Publicidad

El entrenador de Terence Crawford descarta la pelea

“Crawford no va a hacer esa pelea. Eso se los digo claro. Él está en otra etapa. Nosotros decidimos el paso, no Twitter ni la gente que sólo quiere verlo perder“, expresó Brian McIntyre ante la consulta sobre la publicación que hizo Turki Al-Sheikh relacionada al posible combate con David Benavidez.

Recién transcurrieron unos pocos días de la victoria de Terence Crawford y está por verse cuál será su próximo rival, aunque la revancha con Canelo Álvarez es una posibilidad. Su entrenador, sin embargo, dijo que ahora es momento de descansar.

“Lo primero es descansar. Terence viene de medio año entero de preparación para la pelea con Canelo. Fueron meses de sacrificio, lejos de su familia. Ahora lo que quiero es que se vaya de vacaciones, disfrute con los suyos, y luego ya veremos”, dijo Brian McIntyre sobre Terence Crawford.

Publicidad