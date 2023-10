Josh Warrington, ex campeón mundial, se enfrentará a Leigh Wood, titular como peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el próximo sábado por la noche en Sheffield.

Warrington intentará recuperarse tras sufrir una derrota por decisión mayoritaria en doce asaltos ante Alberto López, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en su última pelea, que se celebró en diciembre pasado.

Mientras que Wood se redimió en mayo, al dominar a Mauricio Lara también en doce asaltos para recuperar el título de la AMB en su choque celebrado en Nottingham. Sin embargo, Warrington espera un gran resultado.

“El respeto no importa y Leigh tiene lo que quiero, estoy envidioso de su posición. Tuve una pelea con Carl Frampton tiempo atrás y me atrevería a decir que era su fan hasta que peleamos. La preparación no fue más que amistosa y terminamos teniendo la pelea del año. En los dos primeros rounds hice un tirón de un solo golpe", comentó Warrington en entrevista con The Mirror.

“Pero después que peleamos, nos abrazamos y él entró en mi vestuario, y ahora estaría tan lejos como para llamarlo mi amigo. Cuando se dé el momento, nos pondremos pequeños guantes de 8 onzas e iremos allí para golpearnos”, sostuvo Warrington.

El ganador de este choque podría estar en fila para desafiar a Joe Cordina, campeón de peso súper pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Warrington está dispuesto a aceptarla, dependiendo de la propuesta financiera de Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxinf que promueve a Warrington.

“La pelea con Cordina depende de cuánto me pagará. He estado en peso pluma durante mucho tiempo, así que sería bueno dar un paso adelante. Pero más que nada quiero ir a Estados Unidos, ha estado sobre mí desde hace mucho tiempo. Hearn lo dijo, Frank Warren lo dijo cuando me ascendió, Eddie lo comentó nuevamente y es una de las razones por las que volví con él. Aparte de los pesos pesados", dijo Warrington.