Por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Necaxa y Atlas se miden este sábado 17 de enero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Martín Varini no contará con un jugador que fue titular en el inicio del torneo. El delantero argentino Tomás Badaloni no será parte del duelo e integrará el banquillo. Sin información por alguna molestia física, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Tomás Badaloni en Necaxa vs. Atlas?

Con esta noticia, el delantero argentino Julián Carranza se integra en el once titular y será la referencia de área del conjunto rojiblanco por delante de cuatro volantes que intentarán servirlo de asistencias para quedar de cara al gol.

¿Cuál será la alineación de Necaxa vs. Atlas sin Tomás Badaloni?

Sin Tomás Badaloni, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Zorros: Unsain; Lara, Peña, Oliveros, Calderón; Gutiérrez; Duvan, Leyva, Faravelli, Monreal; y Carranza.

