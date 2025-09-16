Es tendencia:
CHAMPIONS LEAGUE

Afición de Real Madrid y una exigencia clara en una bandera previo al debut de Champions League: “Solo te pido…”

Los aficionados del equipo español le dejaron un mensaje al equipo de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu.

Por Ramiro Canessa

Afición del Real Madrid exigente con los jugadores.
© Getty ImagesAfición del Real Madrid exigente con los jugadores.

Luego de una temporada para el olvido en donde no les salió absolutamente nada y se quedaron con las manos vacías con Carlo Ancelotti en el banquillo, el Real Madrid quiere volver a hacer historia. La directiva apostó por un nuevo entrenador, Xabi Alonso, que debutó oficialmente en el Mundial de Clubes en donde logró llegar a las semifinales con pocos días de trabajo con su plantilla.

El principal objetivo era empezar esta temporada de la mejor manera y así fue porque en la liga española son líderes en soledad con 12 puntos sobre 12 disputados, pero todavía faltan muchas cosas por mejorar para mantener este nivel.

Una de las grandes exigencias que tiene el equipo merengue es la Champions League, en la que esperan poder estar a la altura de las circunstancias y este martes les tocaba debutar de manera oficial en la edición 2025/2026 en condición de local.

En el Estadio Santiago Bernabéu, el Madrid se está midiendo ante el Olympique de Marsella por la primera jornada de la fase de grupos y los aficionados ya colgaron una bandera con una clara exigencia a la plantilla de cara a lo que se viene.

¿Qué dice la bandera que colgó la afición del Real Madrid?

”Solo te pido una cosa: que salgas campeón este año”, dice la misma, lo que es una clara advertencia tanto para el cuerpo técnico para los futbolistas que saben que tienen que cumplir con los objetivos.

El mensaje de los aficionados deja en evidencia la presión que existe sobre la plantilla y lo que esperan de cara a toda la temporada, sabiendo que varios de los jugadores no mostraron su mejor versión en la primera mitad del año y que deben mejorar.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
