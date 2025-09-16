Cada vez falta menos para el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Con los 36 clasificados al cuadro principal ya confirmados, y los cruces sorteados, tan solo falta esperar a que los equipos decidan su suerte con el objetivo de llegar a Budapest para disputar la gran final en mayo del 2026.

Tal como suele suceder en cada edición, algunos de los clubes participantes no solo se posicionan como candidatos para levantar la Orejona por su historia y estilo de juego, sino también por el poderío económico que presentan al momento de evaluar la cotización de los futbolistas que componen las plantillas.

Es por eso que a continuación repasamos cuáles son los cinco equipos participantes de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 que presentan el valor de mercado más elevado según el portal especializado Transfermarkt.

Los equipos más caros de la UEFA Champions League 2025-2026 según Transfermarkt.

Real Madrid

Los Merengues no solo son los más ganadores del certamen (15 títulos), sino también los que presentan la cotización más elevada. El valor de su plantilla es de nada menos que 1.40 mil millones de euros, cifra a la que mayormente colaboran las tasaciones de Kylian Mbappé y Jude Bellingham (180), y Vinícius Júnior (170).

Real Madrid tiene la plantilla más cara de la Champions League 2025-2026 con 1.40 mil millones de euros. (Getty Images)

Cabe destacar que, de acuerdo a lo determinado en el sorteo realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco, el conjunto madrileño recibirá a Manchester City, Juventus, Marsella y Mónaco, mientras que visitará a Liverpool (Inglaterra), Benfica (Portugal), Olympiacos (Grecia) y Kairat Almaty (Kazajistán).

Arsenal

La institución londinense, que busca su primera consagración en el certamen, aparece en el segundo lugar de este ranking con una valuación de 1.33 mil millones de euros, apenas inferior a la de Real Madrid. Sus jugadores más caros son Bukayo Saka (150 millones), Declan Rice (120) y Martin Oodegard (85).

En esta edición, los Gunners serán locales de Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Olympiacos y Kairat Almaty. En tanto, deberá viajar a Italia para medirse ante Inter en lo que a priori será su partido más complejo en condición de visitante. Su itinerario se completa con Brujas (Bélgica), Slavia Praha (República Checa) y Athletic Club (España).

Manchester City

Tal como es costumbre desde la llegada de los capitales emiratíes al club en 2008, Manchester City vuelve a aparecer en esta listado ubicándose en el último escalón del podio. En esta temporada, la plantilla celeste presenta un valor de 1.23 mil millones de euros con Erling Haaland (180 millones), Rodri (110) y Phil Foden (100) a la cabeza.

En el camino rumbo a la conquista de la segunda Champions League de su historia (la ganó en la temporada 2022-2023), el equipo de Pep Guardiola afrontará la fase de liga como local de Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Galatasaray. Además, viajará dos veces a España para enfrentar a Real Madrid y Villarreal, a Noruega para medirse ante Bodo Glimt y al Principado para jugar ante Mónaco.

Liverpool

El campeón inglés se ganó un lugar en este ranking gracias a los 1.12 mil millones de euros en los que está cotizada su plantilla. Mucho colaboraron para ello los recientes fichajes de Florian Wirtz, quien posee un valor de mercado de 140 millones de euros, y Alexander Isak (120). El podio lo cierra Alexis MacAllister (100).

Los dirigidos por Arne Slot iniciarán el rumbo hacia el objetivo de conquistar la Orejona por séptima vez recibiendo a Atlético de Madrid, Real Madrid, PSV y Qarabag. Sus visitas serán a Galatasaray (Turquía), Eintracht Frankfurt (Alemania), Inter (Italia) y Olympique de Marsella (Francia).

Barcelona

El conjunto blaugrana cierra la lista con una tasación de 1.11 mil millones de euros impulsada mayormente por los 200 millones en los que está valorado Lamine Yamal. Además, Pedri colabora con 140 millones y Raphinha con otros 90 millones.

Barcelona cierra la lista con un valor de 1.11 mil millones de euros. (Getty Images)

El equipo de la Ciudad Condal buscará terminar con una racha de once temporadas sin levantar la orejona. Para eso deberá superar en primer lugar la fase de liga en la que se enfrentará en condición de local a PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos y Copenhague. Sus viajes serán a Inglaterra para jugar ante Chelsea y Newcastle, a Bélgica para presentarse ante Brujas y a República Checa para visitar a Slavia Praha.