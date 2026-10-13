Alineaciones de Betis y Porto por la Champions League: formaciones probables

Se viene Betis vs. Porto este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Betis y Porto
Betis viene de ganarle 3-2 a Lille.
Porto viene de caer 0-2 ante Man City.
Las alineaciones de Betis y Porto
Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Francisco Garcia, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Isco, Facundo Bernal, Dani Ceballos, Troy Parrott, Rodrigo Riquelme, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Porto (4-3-3): Diogo Costa, Pablo Rosario, Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Alberto Costa, Gabriel Veiga, Alan Varela, Victor Mow Froholdt, Pepê, André Silva, Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.
Suplentes de Betis: Antony, Pablo Fornals, Diego Llorente, Cucho Hernandez, Ángel Ortiz, Diego Conde, Iker Losada, Alvaro Fidalgo, Diego Gomez, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Marc Roca, Jose Antonio, Manuel González Pallarés.
Suplentes de Porto: William Gomes, Souza, Cláudio Ramos, Hwang In-beom, Santiago Gimenez, Seko Fofana, Duarte Cunha, Tiago Silva, Luís Gomes, Francisco Moura, Nehuen Perez, Zaidu Sanusi, João Costa.
La previa de Betis y Porto: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Historial: 1 cruces — Betis ganó 0, Porto ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 19/07/2019: Porto 1-1 Betis
- Próximo partido de Betis: vs. Feyenoord, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Porto: vs. PSV, martes 20 de octubre