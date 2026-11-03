Alineaciones de Manchester United y Roma por la Champions League: formaciones probables

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de caer 1-4 ante Como 1907 y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Roma viene de ganarle 4-0 a Slovan Bratislava y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Manchester United y Roma
Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Mason Mount. DT: Michael Carrick.
Roma (3-4-2-1): Devis Vásquez, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten De Roon, Niccolò Pisilli, Matías Soulé, Wesley França, Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.
La previa de Manchester United y Roma: todo lo que hay que saber
- Día: martes 3 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Old Trafford
- Historial: 9 cruces — Manchester United ganó 6, Roma ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 06/05/2021: Roma 3-2 Manchester United
- Próximo partido de Manchester United: vs. Sporting, miércoles 25 de noviembre
- Próximo partido de Roma: vs. PSG, miércoles 25 de noviembre