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Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Roma, Champions League
Man U vs. Roma, Champions League

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Con apenas tres puntos de nueve, el United llega contra las cuerdas y no puede permitirse otro traspié en casa. La Roma, en cambio, llega entonada después de haber goleado en su última presentación europea.

Los de Old Trafford necesitan reaccionar ya mismo si quieren meterse en zona de clasificación, mientras que un triunfo visitante dejaría a la Roma mirando la tabla desde bastante más arriba.

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La actualidad de ambos equipos

El Manchester United atraviesa un momento flojo en Champions: viene de perder goleado 4-1 ante el Como y antes había caído 2-0 frente al Atlético de Madrid. El único triunfo en el grupo lo consiguió ante Sabah FK, un resultado que hoy pesa poco con apenas 3 unidades y el equipo 21° de 36.

La Roma llega con otra energía. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava en su presentación más reciente, aunque antes había sufrido una caída agónica 4-3 ante Real Madrid. Con 4 puntos y el puesto 15°, el equipo italiano depende de sí mismo para meterse entre los mejores.

El historial entre Manchester United y Roma

El historial entre ambos favorece claramente al Manchester United, que ganó 6 de los 9 cruces disputados ante la Roma, con 2 victorias italianas y un empate. La diferencia de gol también es abultada: 24 contra 11 a favor del conjunto inglés.

Los antecedentes recientes muestran partidos con mucho gol. En la última serie de Champions, allá por 2021, Roma ganó 3-2 en un encuentro y Manchester United respondió con un contundente 6-2. También hay en la memoria un histórico 7-1 a favor del United, allá por 2007, en uno de los antecedentes más lejanos entre ambos.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/05/2021Roma vs. Manchester United3-2UEFA Europa League
29/04/2021Manchester United vs. Roma6-2UEFA Europa League
26/07/2014Manchester United vs. Roma3-2International Champions Cup
09/04/2008Manchester United vs. Roma1-0UEFA Champions League
01/04/2008Roma vs. Manchester United0-2UEFA Champions League
12/12/2007Roma vs. Manchester United1-1UEFA Champions League
02/10/2007Manchester United vs. Roma1-0UEFA Champions League
10/04/2007Manchester United vs. Roma7-1UEFA Champions League
04/04/2007Roma vs. Manchester United2-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max y Space.
  • Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
  • Roma suma 4 puntos en el torneo.
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