Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Con apenas tres puntos de nueve, el United llega contra las cuerdas y no puede permitirse otro traspié en casa. La Roma, en cambio, llega entonada después de haber goleado en su última presentación europea.
Los de Old Trafford necesitan reaccionar ya mismo si quieren meterse en zona de clasificación, mientras que un triunfo visitante dejaría a la Roma mirando la tabla desde bastante más arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United atraviesa un momento flojo en Champions: viene de perder goleado 4-1 ante el Como y antes había caído 2-0 frente al Atlético de Madrid. El único triunfo en el grupo lo consiguió ante Sabah FK, un resultado que hoy pesa poco con apenas 3 unidades y el equipo 21° de 36.
La Roma llega con otra energía. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava en su presentación más reciente, aunque antes había sufrido una caída agónica 4-3 ante Real Madrid. Con 4 puntos y el puesto 15°, el equipo italiano depende de sí mismo para meterse entre los mejores.
El historial entre Manchester United y Roma
El historial entre ambos favorece claramente al Manchester United, que ganó 6 de los 9 cruces disputados ante la Roma, con 2 victorias italianas y un empate. La diferencia de gol también es abultada: 24 contra 11 a favor del conjunto inglés.
Los antecedentes recientes muestran partidos con mucho gol. En la última serie de Champions, allá por 2021, Roma ganó 3-2 en un encuentro y Manchester United respondió con un contundente 6-2. También hay en la memoria un histórico 7-1 a favor del United, allá por 2007, en uno de los antecedentes más lejanos entre ambos.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/05/2021
|Roma vs. Manchester United
|3-2
|UEFA Europa League
|29/04/2021
|Manchester United vs. Roma
|6-2
|UEFA Europa League
|26/07/2014
|Manchester United vs. Roma
|3-2
|International Champions Cup
|09/04/2008
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|01/04/2008
|Roma vs. Manchester United
|0-2
|UEFA Champions League
|12/12/2007
|Roma vs. Manchester United
|1-1
|UEFA Champions League
|02/10/2007
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|10/04/2007
|Manchester United vs. Roma
|7-1
|UEFA Champions League
|04/04/2007
|Roma vs. Manchester United
|2-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max y Space.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.