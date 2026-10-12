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Alineaciones de Viking y Bayern por la Champions League: formaciones probables

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Viking vs. Bayern, Champions League
Viking vs. Bayern, Champions League

Se viene Viking vs. Bayern este martes 13 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Viking y Bayern

Viking viene de caer 1-3 ante Stuttgart.

Bayern viene de ganarle 5-0 a Bodo Glimt.

Las alineaciones de Viking y Bayern

Viking (4-4-2): Arild Ostbo, Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness, Henrik Heggheim, Zlatko Tripic, Kristoffer Askildsen, Joe Bell, Henrik Bjordal, Erik Botheim, Peter Christiansen. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.

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Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise. DT: Vincent Kompany.

Suplentes de Viking: Herman Johan Haugen, Viljar Vevatne, Romano Postema, Erlend Jacobsen, Essien Bassey, Niklas Kemp Fuglestad, Vetle Auklend, Simen Kvia-Egeskog, Jesper Daland, Tobias Moi, Ľubomír Belko, Jakob Segadal Hansen.

Suplentes de Bayern: Manuel Neuer, Kim Min-jae, Serge Gnabry, Tom Bischof, Nathaniel Brown, Hiroki Ito, Sacha Boey, Sven Ulreich, Bara Sapoko Ndiaye, Lennart Karl, Josip Stanišić.

La previa de Viking y Bayern: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Próximo partido de Viking: vs. Aston Villa, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Bayern: vs. Arsenal, miércoles 21 de octubre
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