Alineaciones de Villarreal y Napoli por la Champions League: formaciones probables

Se viene Villarreal vs. Napoli este martes 13 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Villarreal y Napoli
Villarreal viene de caer 2-3 ante Dortmund.
Napoli viene de caer 0-1 ante Arsenal.
Las alineaciones de Villarreal y Napoli
Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Santiago Mourino, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ilias Akhomach, Georges Mikautadze, Ayoze Pérez. DT: Iñigo Pérez.
Napoli (3-4-2-1): Alex Meret, Rafa Marín, Amir Rrahmani, Benoit Badiashile, Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Scott Mctominay, Rasmus Hojlund. DT: Massimiliano Allegri.
Suplentes de Villarreal: Tani Oluwaseyi, Nathan Saliba, Luíz Júnior, Logan Costa, Alex Freeman, Alassane Diatta, Gerard Moreno, Juan Foyth, Rubén Gómez, Carlos Maciá, Carlos Romero, Nizar El Jmili.
Suplentes de Napoli: Noa Lang, Matteo Politano, Billy Gilmour, Nikita Contini, Lorenzo Lucca, Sam Beukema, Vanja Milinković-Savić, Giovane.
La previa de Villarreal y Napoli: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Historial: 7 cruces — Villarreal ganó 3, Napoli ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 17/12/2022: Napoli 2-3 Villarreal
- Próximo partido de Villarreal: vs. Liverpool, martes 20 de octubre
- Próximo partido de Napoli: vs. Bodo Glimt, martes 20 de octubre