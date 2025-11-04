Cuando Luis Díaz tomó la decisión de cambiar no sólo de club sino de país a mitad de año, muchos se preguntaron cuánto tardaría en arraigar su proceso de adaptación, para acostumbrarse a una nueva liga, una nueva cultura y sobre todo, un nuevo grupo de compañeros a los que no conocía y cuya mayoría son figuras reconocidas y de la elite mundial.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, los hechos han demostrado que el colombiano fue rápidamente ‘abrazado’ por su nuevo equipo, que le abrió las puertas de una manera increíble. Las estrellas del Bayern Múnich no dudaron en ofrecerle contención, apoyo y ayuda para que no le cueste ponerse a tono de un gigante de Europa y de las costumbres y valores del equipo bávaro.

Esto no sólo lo pudo notar en cada entrenamiento en forma privada, sino también de manera pública. El gesto más reciente tuvo lugar hace instantes, cuando Harry Kane salió a defender al ‘Guajiro’ en televisión, luego de las duras críticas que recibió el extremo sudamericano por su expulsión en el encuentro de este martes ante PSG en el Parque de los Príncipes.

El enojo de Kane con el árbitro por la roja a Luis Díaz [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El intachable goleador británico, que además porta el gafete de capitán en el Bayern Múnich, fue el primero en dar la cara por su compañero. Luis Díaz tuvo la mala suerte de lesionar a Achraf Hakimi al intentar marcarlo en una transición defensiva, y las redes sociales lo habían condenado al colombiano. Sin embargo, Kane tuvo una notable actitud para quitarle esa mochila.

“Es una jugada desafortunada, Lucho está tratando de sacarle la pelota y su jugador puso el pie en el camino y no pudo sacar la pierna a tiempo; yo creo que es parte del futbol, son situaciones que suceden en un partido, aunque por supuesto es una lástima cuando pasan lesiones así”, expresó Harry Kane en una entrevista con la señal de ESPN, luego de la victoria de Bayern Múnich por 2-1 ante París Saint-Germain para ser más líderes que nunca en la Champions League.

ver también La polémica expulsión de Luis Díaz que lo hizo ‘lograr’ un récord histórico en la UEFA Champions League

En este sentido, el artillero inglés condenó la decisión arbitral y la comparó con un episodio donde Bayern fue perjudicado recientemente. “A nosotros nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes cuando (Jamal) Musiala se rompió por la misma situación, y nada pasó allí ni nadie dijo nada”, sentenció el centroatacante de los ‘Bávaros’. En la jugada que menciona Kane, Gianluigi Donnarumma lo había lesionado al juvenil del Bayern en el tobillo, al realizar una fuerte entrada, donde Musiala ‘quedó enganchado’; situación en la cual el portero de PSG no había sido siquiera amonestado.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras el triunfo de Liverpool ante Real Madrid

Por último, Harry Jane se lamentó por no haber podido seguir contando con Luis Díaz (había convertido un doblete en el primer tiempo), pero se mostró feliz por haber superado la adversidad de la expulsión y llevarse los tres puntos. “Fue duro jugar sin él todo el segundo tiempo, pero igualmente encontramos la forma de ganar y estamos felices por eso”, concluyó el goleador del Bayern Múnich, equipo que llegó a ¡dieciseis victorias consecutivas! en la temporada 2025/26. Será bajar y dar de nuevo para el colombiano.