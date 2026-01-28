El FC Barcelona llega a la fecha final de la ‘fase de liga’ en un lugar inesperado para la calidad de su plantilla y sus antecedentes recientes en la UEFA Champions League. Los ‘Culés’ tuvieron un par de tropezones en esta ronda, que pusieron al equipo al límite de cara a la definición de los clasificados a las siguientes instancias.

En la octava y última jornada de esta fase, los dirigidos por Hans-Dieter Flick recibirán en casa al Copenhague de Dinamarca. Mientras que los españoles buscarán su boleto a octavos, los daneses llegan al Camp Nou con el sueño de meterse en los Playoffs. Los dos equipos se juegan mucho más que tres puntos este miércoles.

Los ‘Culés’ arriban a este encuentro ubicados en el 9° puesto de la tabla, con 13 unidades, pero se encuentra fuera de la zona de clasificación directa a octavos. Lo llamativo es que PSG, Newcastle y Chelsea, que marchan 6°, 7° y 8° y están entrando, tienen ¡los mismos puntos! que el Barcelona. Sólo lo superan por la diferencia de gol.

Barcelona buscará hacerse fuerte en casa [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Copenhague?

Caer de local ante Copenhague sería catastrófico para el elenco blaugrana, ya que una derrota lo mandaría automáticamente a 16avos de final. Esto lo condenaría al Barca de dos maneras distintas: primero, porque puede tocarle un rival de mucha jerarquía de un mal semestre, y segundo, porque juega dos partidos más en un fixture ya apretado.

Ahora bien, un empate dejaría todo en suspenso ya que dependería de otros resultados para saber si avanza o no a los octavos de final. Para tomar noción de lo que será la jornada decisiva, hay ¡trece equipos separados por tres puntos! El tercero, Real Madrid, tiene quince unidades, y el decimoquinto, Juventus, tiene doce.

En esta misma línea, un triunfo le daría grandes chances de jugar octavos, atado a un mal resultado de alguno de arriba. Si el Barcelona gana ante Copenhague y alguno del tercero al octavo puesto tropieza, los liderado por Flick se meterá en el lote de los mejores ocho. En principio, el cuadro español sabe que debe sumar de a tres y luego esperar una ‘ayuda’ de los rivales de sus competidores.

Los criterios de desempate que deberá seguir Barcelona:

Los equipos que terminen igualados en puntos definirán la clasificación a octavos en base a estos parámetros:

Diferencia de gol.

Goles anotados.

Puntos obtenidos en los cruces entre los equipos empatados (si jugaron entre sí)

Diferencia de goles en los cruces entre los equipos empatados.

Goles marcados en los cruces entre los equipos empatados.

Goles marcados de visitante en los cruces entre los equipos empatados.

Fair Play (tarjetas amarillas y rojas).

Coeficiente UEFA de los equipos.

Una vez disputados los partidos, los posicionados del 1° al 8° lugar van a octavos en forma directa únicamente. Del 9° al 24° tendrán que disputar una ronda más: los dieciseisavos de final. Los que finalicen por debajo de esos equipos, quedarán eliminados de la UEFA Champions League 2025/26.