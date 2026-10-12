Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre el Arsenal se mete de lleno en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions con la necesidad de ratificar lo que mostró en su debut. Enfrente va a tener a un Lille que todavía no arrancó el torneo con el pie derecho.

Publicidad

Los Gunners llegan como favoritos y saben que un triunfo los deja bien posicionados en la tabla general del torneo, algo clave pensando en los cruces de febrero. Para el Lille, en cambio, el partido es casi una obligación: necesita puntos para no quedar relegado desde temprano.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal arrancó la Champions con un triunfo de visitante ante el Napoli por 1-0, un resultado que le dio confianza aunque todavía lo tiene en la mitad de la tabla con apenas 3 puntos en un partido jugado. El objetivo ahora es construir una racha que lo acerque a los puestos de clasificación directa, algo que en esta nueva fase de liga se define con el acumulado de toda la etapa.

El Lille, en tanto, llega golpeado después de caer 3-2 de local ante el Betis en su debut europeo. La derrota lo dejó sin unidades y en una posición incómoda de la tabla, por lo que necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto del camino en el torneo.

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 10:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 10:45 hs

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 13:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 13:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 13:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 13:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 13:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 13:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

En síntesis