PSG y Bayern Múnich se enfrentaron este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26. El partido fue un festival de goles y, como no podía ser de otra manera, Luis Díaz también se sumó a la fiesta aunque el conjunto francés ganó por 5-4.

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Después de que el PSG estirara la ventaja con un 5-2 a favor, el Bayern Múnich reaccionó y comenzó a reducir la diferencia. Dayot Upamecano metió el tercero y Luis Díaz convirtió un tremendo golazo para poner el 5-4 provisorio en la semifinal en París.

Luis Díaz recibió un pase de Harry Kane y el ‘Guajiro’ hizo un control fenomenal con el taco para después enganchar y definir al segundo palo. Marquinhos intentó evitar el remate del colombiano pero no pudo hacer nada por frenarlo.

¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



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Finalmente, el PSG pudo sostener la victoria y terminó ganando por 5-4 en lo que fue la semifinal con más goles en la historia de la Champions League. Pero con un solo tanto de diferencia la eliminatoria está más que viva.