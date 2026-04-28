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¡Impresionante! El golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich ante PSG por la Champions League 2025-26

En un festival de goles en el Parque de los Príncipes, Luis Díaz se sumó a la fiesta con una tremenda anotación.

Luis Díaz convirtió un golazo ante PSG
© Getty ImagesLuis Díaz convirtió un golazo ante PSG

PSG y Bayern Múnich se enfrentaron este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26. El partido fue un festival de goles y, como no podía ser de otra manera, Luis Díaz también se sumó a la fiesta aunque el conjunto francés ganó por 5-4.

Después de que el PSG estirara la ventaja con un 5-2 a favor, el Bayern Múnich reaccionó y comenzó a reducir la diferencia. Dayot Upamecano metió el tercero y Luis Díaz convirtió un tremendo golazo para poner el 5-4 provisorio en la semifinal en París.

Luis Díaz recibió un pase de Harry Kane y el ‘Guajiro’ hizo un control fenomenal con el taco para después enganchar y definir al segundo palo. Marquinhos intentó evitar el remate del colombiano pero no pudo hacer nada por frenarlo.

Finalmente, el PSG pudo sostener la victoria y terminó ganando por 5-4 en lo que fue la semifinal con más goles en la historia de la Champions League. Pero con un solo tanto de diferencia la eliminatoria está más que viva.

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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