Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre el Real Madrid visita el Stadio Olimpico con la obligación de no fallar en su segunda presentación de la fase de liga de la Champions League.

Publicidad

Los dos arrancaron con apenas un partido jugado y todavía se están acomodando en la tabla general del torneo, así que una victoria pesa doble para despegar en la fase de liga.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

La Roma empezó con un empate como visitante ante el Fenerbahce, 1-1, y quedó en la mitad baja de la zona general. Después de esa igualdad, el equipo italiano necesita puntos en casa para no quedar atrás en las cuentas de la clasificación.

El Real Madrid, en cambio, llega como favorito tras ganarle 2-1 al Inter de local en su debut. Con esa victoria se metió entre los primeros puestos de la liga de Champions y viaja a Roma con la idea de confirmar que puede repetir ese nivel lejos de casa.

El historial entre Roma y Real Madrid

El historial entre ambos tiene 16 antecedentes y lo domina el Real Madrid, que ganó 9 y le sacó ventaja también en el goleo, con 28 tantos contra 13 de la Roma. El equipo italiano ganó 6 veces y hubo 3 empates en el medio.

Publicidad

Los cruces más recientes también le sonríen al Real Madrid: desde 2016 no pierde ante la Roma y en 2018 le ganó dos veces seguidas, una de ellas por 3-0 como local. El único empate de esa racha reciente fue en 2019, un 2-2 en Roma.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/08/2019 Roma vs. Real Madrid 2-2 Club Friendlies 27/11/2018 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 19/09/2018 Real Madrid vs. Roma 3-0 UEFA Champions League 08/08/2018 Real Madrid vs. Roma 2-1 International Champions Cup 08/03/2016 Real Madrid vs. Roma 2-0 UEFA Champions League 17/02/2016 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 18/07/2015 Real Madrid vs. Roma 0-0 International Champions Cup 30/07/2014 Real Madrid vs. Roma 0-1 International Champions Cup 05/03/2008 Real Madrid vs. Roma 1-2 UEFA Champions League 19/02/2008 Roma vs. Real Madrid 2-1 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis