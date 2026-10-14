¿Por qué no juegan Joao Neves y Ferrán Torres en Manchester City vs. PSG por la Champions League?

Luis Enrique sorprendió con su alineación para visitar al Manchester City por la Champions League 2026-27, con Joao Neves y Ferran Torres entre los suplentes del PSG, a la espera de una oportunidad en la segunda mitad.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, el Paris Saint-Germain visita al Manchester City en el Etihad Stadium por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27, en busca de conseguir un triunfo importante fuera de casa.

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El equipo dirigido por Luis Enrique, vigente campeón del certamen, no tuvo el comienzo de temporada esperado, especialmente en la Ligue 1, donde se encuentra en el sexto puesto de la tabla de posiciones. Por eso, buscará mejorar su rendimiento futbolístico y sumar un resultado positivo en la competición internacional.

Los Citizens, por su parte, atraviesan un gran presente. Ganaron sus seis encuentros en la Premier League, resultados que los dejaron como únicos líderes del torneo inglés. Además, también consiguieron una victoria en su primer partido de la Champions League, por lo que intentarán mantener su buen nivel frente al conjunto parisino.

En la previa del encuentro, dos ausencias en el equipo francés llaman la atención: las de Joao Neves y Ferran Torres. Ambos futbolistas comenzarán el partido en el banco de suplentes por decisión del entrenador, Luis Enrique, y podrían tener minutos durante la segunda mitad, dependiendo del desarrollo del encuentro y de las necesidades del equipo.

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La formación del PSG vs. Manchester City por la Champions League 2026-27

Matvey Safonov

Achraf Hakimi

Nuno Mendes

Vitinha

Marquinhos

Willian Pacho

Warren Zaïre-Emery

Fabián Ruiz

Ousmane Dembélé

Maghnes Akliouche

Désiré Doué

DT: Luis Enrique

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