¿Juega HOY Kylian Mbappé en AS Roma vs. Real Madrid por la Champions League 2026-27?

Real Madrid visita a la AS Roma por la segunda jornada de la Champions League 2026-27, en un duelo exigente en el Estadio Olímpico. Kylian Mbappé apunta a ser titular en el equipo de José Mourinho, que buscará su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, el Real Madrid se enfrenta a la AS Roma en el Estadio Olímpico de Roma por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto italiano buscará aprovechar su localía para conseguir un resultado importante ante uno de los grandes candidatos al título continental.

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El equipo dirigido por José Mourinho llega a este compromiso después de conseguir una victoria por 2-1 ante el Inter de Milán en su debut en el certamen. Por eso, intentará sumar nuevamente de a tres para mantener el puntaje perfecto en el comienzo de la competición y dar otro paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el Real Madrid viene de conseguir un triunfo importante en LaLiga durante el fin de semana, cuando derrotó al Villarreal. Los Merengues necesitan mantener el ritmo para no perderle pisada al Barcelona, que hasta el momento ganó todos sus encuentros en el campeonato español.

Salvo que se produzca un cambio de último momento, Kylian Mbappé sería titular en el Real Madrid para visitar a la AS Roma por la Champions League 2026-27. El delantero francés apunta a encabezar el ataque del conjunto blanco en un encuentro exigente fuera de casa.

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Alineación de Real Madrid vs. AS Roma

Thibaut Courtois

Marc Cucurella

Antonio Rüdiger

Denzel Dumfries

Ibrahima Konaté

Jude Bellingham

Federico Valverde

Bernardo Silva

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

Arda Güler

DT: José Mourinho.

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