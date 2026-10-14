Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras las victorias del Real Madrid y PSG

La máxima competencias a nivel clubes entregó una nueva función a puro show y las posiciones se vieron modificadas de manera importante.

Este miércoles 14 de octubre se terminó la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27. El nuevo formato que está entregando partidos de primer nivel dejó grandes emociones y novedades importantes en la tabla de posiciones.

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El liderazgo está compartido entre varios, ya que son siete los equipos que suman puntaje perfecto. De todas maneras, quien aparece por encima de todos es el París Saint-Germain, quien se lució con una contundente goleada a domicilio ante el Manchester City por 4-2.

El que también pudo sumarse a los mejores de la Champions fue el Real Madrid. La Casa Blanca viajó hasta Italia para visitar a la Roma y cuando la Loba parecía hacer valer su localía ganando por 3-1, el Merengue reaccionó y lo remontó por 4-3.

La actividad de la Orejona continuará la próxima semana. Sin descanso debido a lo apretado que está el calendario, los equipos volverán a saltar al campo de juego entre el martes y miércoles 20 y 21 de octubre, destacando los compromisos entre PSG y Barcelona más el Bayern Múnich vs. Arsenal como los más importantes.

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Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27

En síntesis