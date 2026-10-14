Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras las victorias del Real Madrid y PSG

Este miércoles 14 de octubre se terminó la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27. El nuevo formato que está entregando partidos de primer nivel dejó grandes emociones y novedades importantes en la tabla de posiciones.
El liderazgo está compartido entre varios, ya que son siete los equipos que suman puntaje perfecto. De todas maneras, quien aparece por encima de todos es el París Saint-Germain, quien se lució con una contundente goleada a domicilio ante el Manchester City por 4-2.
El que también pudo sumarse a los mejores de la Champions fue el Real Madrid. La Casa Blanca viajó hasta Italia para visitar a la Roma y cuando la Loba parecía hacer valer su localía ganando por 3-1, el Merengue reaccionó y lo remontó por 4-3.
La actividad de la Orejona continuará la próxima semana. Sin descanso debido a lo apretado que está el calendario, los equipos volverán a saltar al campo de juego entre el martes y miércoles 20 y 21 de octubre, destacando los compromisos entre PSG y Barcelona más el Bayern Múnich vs. Arsenal como los más importantes.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27
En síntesis
- PSG escaló en la tabla de la UEFA Champions League tras su reciente victoria.
- Real Madrid sufrió una derrota que afectó su posición en la clasificación europea.
- La UEFA Champions League actualizó su tabla general tras concluir la jornada del torneo.