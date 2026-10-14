¿Por qué no juega Khvicha Kvaratskhelia en el Manchester City vs. PSG en la Champions League 2026-27?

El Paris Saint-Germain visita la cancha del Manchester City este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium, en uno de los enfrentamientos más atractivos de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27. Con ambas escuadras enfocadas en afianzarse en la parte alta de la tabla, la suplencia de Khvicha Kvaratskhelia en el esquema titular representó la principal novedad.

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Khvicha Kvaratskhelia no arrancará el partido ante el Manchester City debido a una gestión de cargas físicas. El atacante georgiano viene de disputar los 90 minutos en los cuatro compromisos con su selección durante la UEFA Nations League en un lapso de apenas 11 días, por lo que el director técnico Luis Enrique optó por dosificar su desgaste para preservar su estado óptimo.

Ya en la reanudación de la actividad tras la Fecha FIFA este fin de semana, Luis Enrique había apelado a la rotación de su plantel. Elementos como Nuno Mendes y Ousmane Dembélé, hoy titulares, no figuraron en la nómina estelar, mientras que Kvaratskhelia ingresó al terreno de juego al minuto 59 en sustitución de Mika Godts.

Para medir fuerzas ante el Manchester City en el certamen continental, el PSG presentará un frente de ataque de primer nivel. Désiré Doué ocupará la demarcación de Kvaratskhelia por el extremo izquierdo, con Ousmane Dembélé retornando a la posición de eje de ataque, al tiempo que Maghnes Akliouche patrullará el sector derecho.

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La tónica para Kvaratskhelia en la presente campaña ha sido figurar como una de las piezas con mayor dosificación por parte de Luis Enrique. Descartando sus apariciones con Georgia, el extremo registra ocho cotejos disputados en los que suma dos anotaciones y una asistencia, aunque en ninguno ha completado los 90 minutos de juego, habiendo observado incluso desde la banca de suplentes el duelo previo de Champions League frente al Slovan Bratislava.

Formación del PSG vs. Manchester City

Matvey Safonov

Achraf Hakimi

Marquinhos

William Pacho

Nuno Mendes

Warren Zaire-Emery

Vitinha

Fabián Ruiz

Maghnes Akliouche

Ousmane Dembélé

Desire Doué

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En síntesis