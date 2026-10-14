¿Por qué no juega Arda Güler el Roma vs Real Madrid por la Champions League?

Este miércoles el Real Madrid jugará su segundo partido de la fase de Liga de la Champions League, por lo que tendrá que visitar a la Roma en el Estadio Olímpico. Esta es una cancha que Jose Mourinho conoce bien por su pasado en el conjunto giallorossi, por lo que esta noche llevará a su […]

Este miércoles el Real Madrid jugará su segundo partido de la fase de Liga de la Champions League, por lo que tendrá que visitar a la Roma en el Estadio Olímpico. Esta es una cancha que Jose Mourinho conoce bien por su pasado en el conjunto giallorossi, por lo que esta noche llevará a su mejor equipo para sacar la victoria como visitante.

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¿Por qué Güler quedó fuera ante la Roma?

Sin embargo, al dar a conocer la alineación, el estratega dejó fuera a Arda Güler uno de los elementos que mejores partidos ha dado con el cuadro merengue, por lo que la afición se mostró molesta con la decisión de Mou. El tema no sería alguna lesión o molestia física, sino simplemente decisión del estratega que no desea contemplarlo en este duelo.

Aunque el turco aparece en la banca hay que recordar que se tuvo que perder el primer partido ante el Inter por una sanción que debía de la temporada pasada, es por ello que se esperaba que para este encuentro ya fuera tomado en cuenta por el entrenador, pero no fue así. Aunque es probable que si el partido se complica sea uno de sus cambios obligados.

La decisión de Mourinho de ocupar a Aurélien Tchouaméni y a Federico Valverde juntos en el mediocampo ha hecho que no considere a Güler para este encuentro, aunque es una decisión que no ha sido muy bien tomada por los aficionados, quienes esperaban que hiciera esa modificación para este enfrentamiento.

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En síntesis