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Dónde ver EN VIVO Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Tehelne Pole Stadion, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slovan vs. Stuttgart, Champions League
Slovan vs. Stuttgart, Champions League

Slovan Bratislava es local ante Stuttgart este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion por la segunda jornada de la Champions League.

Stuttgart llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Slovan Bratislava viene de perder 1-6 como visitante ante PSG. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos.

Stuttgart ganó 3-1 como local ante Viking en la fecha anterior. Stuttgart está 7° en la tabla con 3 puntos.

El historial entre Slovan Bratislava y Stuttgart

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 de Stuttgart y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/01/2025Slovan Bratislava vs. Stuttgart1-3UEFA Champions League
26/08/2010Stuttgart vs. Slovan Bratislava2-2UEFA Europa League
19/08/2010Slovan Bratislava vs. Stuttgart0-1UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
  • Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 3 puntos tras vencer a Viking.
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