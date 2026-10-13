Dónde ver EN VIVO Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Slovan Bratislava es local ante Stuttgart este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion por la segunda jornada de la Champions League.
Stuttgart llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
La actualidad de ambos equipos
Slovan Bratislava viene de perder 1-6 como visitante ante PSG. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos.
Stuttgart ganó 3-1 como local ante Viking en la fecha anterior. Stuttgart está 7° en la tabla con 3 puntos.
El historial entre Slovan Bratislava y Stuttgart
Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 de Stuttgart y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/01/2025
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|1-3
|UEFA Champions League
|26/08/2010
|Stuttgart vs. Slovan Bratislava
|2-2
|UEFA Europa League
|19/08/2010
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|0-1
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 3 puntos tras vencer a Viking.