Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal y Napoli llegan golpeados tras perder en la primera fecha y el martes 13 de octubre se juegan buena parte de sus chances en la Champions League.
Ninguno de los dos sumó puntos en el debut, así que esta segunda jornada ya empieza a pesar para evitar quedar complicados en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de caer 3-2 como visitante ante el Dortmund, en un partido que tuvo para los dos lados pero que terminó castigando sus errores defensivos. Es favorito para este cruce, aunque necesita mostrar una versión más sólida que la que exhibió en Alemania si quiere arrancar a sumar en la fase de grupos.
El Napoli tampoco pudo en su presentación: perdió 1-0 de local frente al Arsenal, un resultado que lo dejó sin margen de error. El equipo italiano llega con la obligación de reaccionar lejos de casa, algo que no suele ser sencillo en esta instancia del torneo.
El historial entre Villarreal y Napoli
El historial entre ambos es parejo: de siete enfrentamientos, Villarreal ganó tres, Napoli dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los italianos (8 contra 7). El antecedente más reciente fue en 2022, cuando Villarreal se impuso 3-2 como visitante en Nápoles, en un partido con goles de los dos lados que resume bastante bien la paridad de esta serie.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/12/2022
|Napoli vs. Villarreal
|2-3
|Club Friendlies
|25/02/2016
|Napoli vs. Villarreal
|1-1
|UEFA Europa League
|18/02/2016
|Villarreal vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|07/12/2011
|Villarreal vs. Napoli
|0-2
|UEFA Champions League
|27/09/2011
|Napoli vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|24/02/2011
|Villarreal vs. Napoli
|2-1
|UEFA Europa League
|17/02/2011
|Napoli vs. Villarreal
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 10:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Villarreal suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.