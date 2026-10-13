Feyenoord vs. Como 1907 en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre se define algo más que un simple trámite de fase de grupos: Feyenoord necesita reaccionar después de un golpe durísimo y Como 1907 llega con la chance de meterse entre los protagonistas de esta Champions League.

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Los neerlandeses están obligados a sumar sus primeros puntos tras el traspié inicial, mientras que los italianos pueden asegurarse un arranque perfecto que los deje bien posicionados en la tabla general del torneo.

Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Feyenoord arrancó de la peor manera posible: cayó 5-1 como visitante ante Barcelona y esa diferencia de gol lo dejó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin unidades en su haber. El funcionamiento mostrado en ese partido encendió las alarmas y el entrenador sabe que una nueva derrota complicaría seriamente las aspiraciones del equipo en el certamen.

Como 1907 vive un presente completamente distinto. Goleó 4-1 a RB Leipzig como local en su debut y esa victoria lo metió entre los primeros puestos de la clasificación general, con tres puntos que le dan margen y confianza. El equipo italiano llega como favorito a este cruce y buscará confirmar que aquel resultado no fue casualidad.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis