Bayern Múnich disputará este sábado un partido que le queda ‘incómodo’ por su cercanía con la revancha de semifinales de la Champions. Bien temprano, recibirá al Heidenheim en el Allianz Arena, que jugará a todo o nada para salvarse del descenso. En la previa del cruce con PSG en casa, se reencontrarán con su afición pero por la Bundesliga 2025-26.

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¿Juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Heidenheim por la Bundesliga 2025-26?

En un curioso movimiento de Vincent Kompany, Luis Díaz será parte del once inicial de los ‘Bávaros’, según informa GOAL. El delantero colombiano sumaría minutos desde el arranque para no perder ritmo de cara al miércoles de UCL. Mientras que el guajiro sería enviado a la cancha, otras figuras como Michael Olise o Harry Kane sí serían preservadas por el entrenador para descansar.

La probable alineación de Bayern Múnich ante Heidenheim:

Jonas Urbig .

. Josip Stanisic .

. Kim Min-Jae .

. Hiroki Ito.

Konrad Laimer .

. Bara Ndiaye .

. Aleksandar Pavlovic .

. Leon Goretzka .

. Jamal Musiala .

. Nicolás Jackson .

. Luis Díaz.

DT: Vincent Kompany.

Luis Díaz quiere incrementar su cuota goleadora [Foto: Getty]

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La probable alineación de Heidenheim ante Bayern Múnich:

Diant Ramaj .

. Marnon Busch .

. Hennes Behrens .

. Jonas Föhrenbach .

. Patrick Mainka .

. Jan Schöppner .

. Niklas Dorsch .

. Adrian Beck .

. Eren Dinkci .

. Marvin Pieringer .

. Budu Zivzivadze.

DT: Frank Schmidt.

¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs. Heidenheim por la Bundesliga 2025-26?

El encuentro entre Bayern Múnich y Heidenheim se llevará a cabo este sábado 2 de mayo, en el Allianz Arena, por la jornada 32 de la Bundesliga 2025-26 de Alemania. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 07.30 horas del Centro de México (08.30 hora Colombia), en el primer turno de la agenda deportiva del día.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Heidenheim por la Bundesliga 2025-26?

El cruce entre los equipos de Vincent Kompany y Frank Schmidt contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva para México de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal donde los aficionados podrán seguir el partido de este sábado que protagonizará el cuadro del colombiano Luis Díaz.