Después del triunfo de PSG frente a Arsenal y de convertirse bicampeón, la UEFA anunció la alineación estelar de la temporada.

PSG se consagró campeón de la Champions League 2025-26 luego de derrotar en la tanda de penales al Arsenal en el partido de este sábado. El equipo francés empezó perdiendo el juego, pero logró defender la corona y se transformó en el bicampeón de la competición.

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Un día después de la final que se disputó en el Puskás Aréna, la UEFA compartió el 11 ideal de la Champions League que fue elegido por un grupo de observadores asignado por la entidad. Ousmane Dembélé, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha, entre otros, forman parte de la alineación estelar.

En la portería el elegido fue David Raya, quien solo recibió solo 5 goles en contra en 14 partidos disputados en la Champions League. El arquero del Arsenal tuvo un gran torneo, sin embargo no le alcanzó en la tanda de penales para darle el título a su equipo.

En la defensa fueron elegidos Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhaes (Arsenal) y Nuno Mendes (PSG). Dos futbolistas del bicampeón, uno de los referentes de los Gunners y se metió el lateral derecho español.

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Khvicha Kvaratskhelia fue elegido el mejor jugador de la Champions League (Getty Images)

El centro del campo lo lideran Declan Rice (Arsenal) y Vitinha (PSG). Y luego hay prácticamente cuatro delanteros ya que siguen Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Ousmane Dembélé (PSG) y Harry Kane (Bayern Múnich) para completar el 11 ideal de la UEFA de esta Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia fue elegido por la entidad europea como el mejor jugador de la competición. Arda Güler, de Real Madrid, fue seleccionado como el futbolista revelación de la temporada y Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador con 15 tantos.

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El 11 estelar de la Champions League según la UEFA

David Raya (Arsenal)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Nuno Mendes (PSG)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Ousmane Dembélé (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

El 11 ideal de la temporada (@ChampionsLeague)

En síntesis

La UEFA incluyó a Ousmane Dembélé y Harry Kane en la alineación estelar del torneo un día después de la final.

El extremo Khvicha Kvaratskhelia fue galardonado por la entidad europea como el mejor jugador de la competición.

Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador con 15 anotaciones.