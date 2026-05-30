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UEFA Champions League

“Equipo pecho frío”: Los mejores memes que dejó la derrota del Arsenal en la final de la Champions League

Los usuarios de las redes sociales se burlaron de los Gunners luego de caer ante PSG por penales en Budapest.

Arsenal protagonizó los memes de la final de la Champions League
© Foto: @Encu5FutbolArsenal protagonizó los memes de la final de la Champions League

Paris Saint-Germain sigue siendo el rey de Europa. El conjunto parisino logró reponerse de un gol tempranero de Arsenal y se llevó la UEFA Champions League por segundo año consecutivo, esta vez a través de los penales.

De esta manera, los Gunners perdieron su segunda final de Liga de Campeones tras haber comenzado ganando, tal como les había sucedido 20 años atrás ante Barcelona. Basándose en eso, los aficionados de otros equipos se burlaron de Arsenal en redes sociales luego de su caída ante PSG.

Los mejores memes de la derrota del Arsenal

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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