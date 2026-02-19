Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

Tras su paso por Rayados y los rumores de Bundesliga, Martín Demichelis estaría por volver a dirigir en un inesperado destino

El director técnico argentino podría tener revancha con un nuevo equipo tras su paso por los Albiazules el año pasado.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Martín Demichelis podría tener nuevo equipo tras su paso por Rayados
© Getty ImagesMartín Demichelis podría tener nuevo equipo tras su paso por Rayados

El futbol argentino se vio sacudido esta jornada de jueves con la noticia de la partida de Eduardo Domínguez de Estudiantes de La Plata hacia Atlético Mineiro de Brasil, quien llevaba casi tres años en la institución y había cosechado cinco títulos y peleado por torneo importantes.

Publicidad

Con esta salida, se va el entrenador que más tiempo llevaba en un mismo equipo. Con este bombazo, el Pincha ya piensa en su reemplazo y aparece en el horizonte una opción conocida por el futbol mexicano. Se trata de Martín Demichelis, ex DT de Rayados y River Plate.

Según puso saber Bolavip, la directiva del conjunto platense ya tiene contactos y charlas con el estratega, que ve con buenos ojos retornar a la actividad tras un parate de más de 6 meses luego dejar a los regiomontanos en la previa al inicio del Mundial de Clubes 2025.

Eduardo Domínfuez deja Estudiantes de La Plata y se sumará a Atlético Mineiro. [Foto: Getty Images]

Eduardo Domínfuez deja Estudiantes de La Plata y se sumará a Atlético Mineiro. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Cabe recordar que Estudiantes disputará la Copa Libertadores 2026 y viene de ganar el Clausura 2025, por lo que no será un desafío menor para el argentino el hacerse cargo del León. Más allá de la dificultad, será una prueba para ver si el director técnico aprendió de los errores del pasado.

En caso que se de su regresó, el DT volverá a dirigir en su país natal tras un año y medio, donde ganó la Liga Profesional 2023 con el Millonario y ahora volverá a tener revancha en su país esta vez con otro equipo importante del futbol argentino.

¿Cómo fue el ciclo de Martín Demichelis en Rayados?

Martín Demichelis y sus hijos: el inesperado drama que marcó sus vacaciones familiares

ver también

Martín Demichelis y sus hijos: el inesperado drama que marcó sus vacaciones familiares

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Demichelis estuvo al mando de 43 partidos en Rayados, donde obtuvo 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, significando una efectividad del 55,04%. En el Apertura 2024 llegó a Semifinales y en el Clausura 2025 a Cuartos de Final.

Publicidad

En síntesis

  • Martín Demichelis inició contactos con la directiva de Estudiantes de La Plata para dirigirlo.
  • Eduardo Domínguez dejó Estudiantes tras ganar cinco títulos para unirse al Atlético Mineiro.
  • Estudiantes disputará la Copa Libertadores 2026 tras consagrarse campeón del Clausura 2025 argentino.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Martín Demichelis y sus hijos: el inesperado drama que marcó sus vacaciones
Rayados de Monterrey

Martín Demichelis y sus hijos: el inesperado drama que marcó sus vacaciones

Sergio Ramos le responde a Martín Demichelis tras la eliminación de Rayados
Rayados de Monterrey

Sergio Ramos le responde a Martín Demichelis tras la eliminación de Rayados

Martín Demichelis, ex DT de Rayados, inicia de forma accidentada su experiencia en Instagram
Futbol Internacional

Martín Demichelis, ex DT de Rayados, inicia de forma accidentada su experiencia en Instagram

Así fue el esperado reencuentro entre Checo Pérez y Verstappen
FÓRMULA 1

Así fue el esperado reencuentro entre Checo Pérez y Verstappen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo