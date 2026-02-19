El futbol argentino se vio sacudido esta jornada de jueves con la noticia de la partida de Eduardo Domínguez de Estudiantes de La Plata hacia Atlético Mineiro de Brasil, quien llevaba casi tres años en la institución y había cosechado cinco títulos y peleado por torneo importantes.

Publicidad

Publicidad

Con esta salida, se va el entrenador que más tiempo llevaba en un mismo equipo. Con este bombazo, el Pincha ya piensa en su reemplazo y aparece en el horizonte una opción conocida por el futbol mexicano. Se trata de Martín Demichelis, ex DT de Rayados y River Plate.

Según puso saber Bolavip, la directiva del conjunto platense ya tiene contactos y charlas con el estratega, que ve con buenos ojos retornar a la actividad tras un parate de más de 6 meses luego dejar a los regiomontanos en la previa al inicio del Mundial de Clubes 2025.

Eduardo Domínfuez deja Estudiantes de La Plata y se sumará a Atlético Mineiro. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Estudiantes disputará la Copa Libertadores 2026 y viene de ganar el Clausura 2025, por lo que no será un desafío menor para el argentino el hacerse cargo del León. Más allá de la dificultad, será una prueba para ver si el director técnico aprendió de los errores del pasado.

En caso que se de su regresó, el DT volverá a dirigir en su país natal tras un año y medio, donde ganó la Liga Profesional 2023 con el Millonario y ahora volverá a tener revancha en su país esta vez con otro equipo importante del futbol argentino.

¿Cómo fue el ciclo de Martín Demichelis en Rayados?

ver también Martín Demichelis y sus hijos: el inesperado drama que marcó sus vacaciones familiares

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Demichelis estuvo al mando de 43 partidos en Rayados, donde obtuvo 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, significando una efectividad del 55,04%. En el Apertura 2024 llegó a Semifinales y en el Clausura 2025 a Cuartos de Final.

Publicidad

Publicidad

En síntesis