Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes 4 de noviembre en uno de los grandes partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Dos de los equipos más históricos de Europa se cruzan en Anfield Road en un juego que comienza a las 14:00hs (CDMX).
Por el lado del local, el Liverpool ganó dos partidos y perdió uno de los tres disputados en la Champions League. El conjunto de la Premier League no se encuentra en su mejor momento y la estadística marca que los Reds perdieron 6 de sus últimos 8 partidos.
ver también
Pronósticos Liverpool vs Real Madrid: Anfield será testigo de una histórica noche de Champions League
Por su parte, el Real Madrid tiene una mejor actualidad que su rival. El equipo merengue acumula una racha de 5 victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de ganar el Clásico. Además, el club español tiene 100% de efectividad en la Champions League y buscará seguir con pleno de triunfos.
La probable alineación de Liverpool
- Giorgi Mamardashvili
- Conor Bradley
- Ibrahima Konaté
- Virgil Van Dijk
- Andrew Robertson
- Ryan Gravenberch
- Alexis Mac Allister
- Dominik Szoboszlai
- Mohamed Salah
- Cody Gakpo
- Hugo Ekitiké
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militao
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé