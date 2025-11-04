Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes 4 de noviembre en uno de los grandes partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Dos de los equipos más históricos de Europa se cruzan en Anfield Road en un juego que comienza a las 14:00hs (CDMX).

Por el lado del local, el Liverpool ganó dos partidos y perdió uno de los tres disputados en la Champions League. El conjunto de la Premier League no se encuentra en su mejor momento y la estadística marca que los Reds perdieron 6 de sus últimos 8 partidos.

Por su parte, el Real Madrid tiene una mejor actualidad que su rival. El equipo merengue acumula una racha de 5 victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de ganar el Clásico. Además, el club español tiene 100% de efectividad en la Champions League y buscará seguir con pleno de triunfos.

La probable alineación de Liverpool

Giorgi Mamardashvili

Conor Bradley

Ibrahima Konaté

Virgil Van Dijk

Andrew Robertson

Ryan Gravenberch

Alexis Mac Allister

Dominik Szoboszlai

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Hugo Ekitiké

La probable alineación de Real Madrid