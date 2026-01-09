¿Por qué no juegan Henry Martín y Alejandro Zendejas en Xolos vs. América por la Jornada 1 del Clausura 2026?

América tendrá un duro debut en el Clausura 2026 y visitará a Xolos en Tijuana. En ese contexto, las Águilas deberán afrontar el complicado inicio de Liga MX sin dos de sus principales figuras, ya que Henry Martín y Alejandro Zendejas no será parte de la plantilla Azulcrema que intentará comenzar con el pie derecho la búsqueda de un nuevo título local.

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que Henry Martín y Zendejas no juegan en América vs. Xolos

El centrodelantero es baja por tiempo indefinido y su evolución se irá midiendo con el trabajo del día a día, ya que sufrió un contagio de influenza, la infección viral que genera un fuerte decaimiento y debilidad corporal. A su vez, al haber regresado a los entrenamientos recayó en una vieja lesión muscular que terminó por sepultar cualquier posibilidad de participación dentro del campo de juego.

Rodrigo Aguirre será el referente de área más importante con el que contará América ante Xolos en reemplazo de Martín. La vuelta del goleador mexicano es un misterio, por lo que el uruguayo cuenta con la posibilidad de demostrar que puede ocupar un lugar tan importante, como lo es el frente de ataque Azulcrema.

Por su parte, Zendejas estará ausente debido a que se encuentra en el último tramo de la puesta a punto y la decisión del cuerpo técnico fue resguardar al jugador. Con el peligro de que recaiga y su recuperación se prolongue, América utilizará a Raúl Zúñiga, esperando que el mexicoamericano recupere pronto su lugar en el XI inicialista.

Publicidad

Publicidad

“Henry se presentó normal, como todos, recuperado de lesión, venía muy bien, desgraciadamente le pegó la influenza, lo retiró, lo hizo perder entrenamientos para reposar, hacer esfuerzos físicos, cuando volvió notó el no poder hacer esfuerzos, quiso regresar lo más rápido, la última semana hizo un estiramiento de más, sintió un desconforme”, confirmó André Jardine sobre Martín en rueda de prensa.

En síntesis